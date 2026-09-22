Orörd sedan 1991 – nu får anrika tryckpressen nytt hem

Det var i december 1991 som pressarna slutade rulla och i den gamla tryckpressen sitter den sista sidan fortfarande i. Nu är det aktuellt med ett nytt hem för rariteten.
– Det känns så bra att någon vill ta hand om den och hämtar alltihop, inte bara tryckpressen utan även de andra sakerna som klichéer, ramar och annat som finns kvar, säger Sven-Eric Andersson, fastighetsägare samt styrelseordförande för Norra Hallands Tidnings AB.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
Ingen bindningstid.
För dig som inte vill bläddra i papperstidning
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: