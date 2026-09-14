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HANDBOLL 2026-09-24 KL. 10:00

Första intervjun med Aranäs stjärnvärvning

Av Eric Andersson

NH kunde avslöja att Martin Lindell återvänder till HK Aranäs. Första intervjun med 33-åringen skedde i NH:s sportpodd Avbytarbänken.

Första intervjun med Aranäs stjärnvärvning
Foto: AI-genererad bild

HK Aranäs stod för en värvningsbomb när de kort inpå seriestart värvade hem Martin Lindell efter en tioårig utlandskarriär. Den första intervjun med vänsternian efter hemkomsten gjordes i NH:s sportpodd Avbytarbänken.

I avsnittet berättar han bland annat om varför det var läge att flytta hem till Sverige igen och varför det blev just Aranäs. Men även om åren utomlands samt vad publiken kan ha för förväntningar på profilvärvningen.



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