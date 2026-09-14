Första intervjun med Aranäs stjärnvärvning

NH kunde avslöja att Martin Lindell återvänder till HK Aranäs. Första intervjun med 33-åringen skedde i NH:s sportpodd Avbytarbänken.
HK Aranäs stod för en värvningsbomb när de kort inpå seriestart värvade hem Martin Lindell efter en tioårig utlandskarriär. Den första intervjun med vänsternian efter hemkomsten gjordes i NH:s sportpodd Avbytarbänken.
I avsnittet berättar han bland annat om varför det var läge att flytta hem till Sverige igen och varför det blev just Aranäs. Men även om åren utomlands samt vad publiken kan ha för förväntningar på profilvärvningen.
✔ Nyckelrollen ✔ Tuffa fjolåret ✔ Nybygget
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.