Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandel

Av Christina Nordwall

Ett gäng unga killar i 15-åringsåldern ska ha roat sig med att busringa på en Åsabos dörr under onsdagskvällen. Personen i fråga ilsknade till och började jaga efter dem.

– Det slutar med att grabbarna ringer polisen och uppger att två av dem har blivit slagna av personen, säger Helene Ramsmo, polisens presstalesperson.



En busringning slutade med polisanmälan för misshandel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Enligt anmälan ska två av tonåringarna blivit puttade, dragna i håret och fått slag i nacken. Oklart vem som ska ha blivit utsatt för vad. De tre övriga är vittnen. Personen som misstänks för misshandel är man i 45-årsåldern.

– Vi skriver en anmälan om misshandel och sedan får utredningen visa vad det egentligen handlar om, säger polisens presstalesperson.