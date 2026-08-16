Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
BLÅLJUS 2026-09-23 KL. 21:48

Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandel

Av Christina Nordwall

Ett gäng unga killar i 15-åringsåldern ska ha roat sig med att busringa på en Åsabos dörr under onsdagskvällen. Personen i fråga ilsknade till och började jaga efter dem.
– Det slutar med att grabbarna ringer polisen och uppger att två av dem har blivit slagna av personen, säger Helene Ramsmo, polisens presstalesperson.

Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandel
En busringning slutade med polisanmälan för misshandel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Enligt anmälan ska två av tonåringarna blivit puttade, dragna i håret och fått slag i nacken. Oklart vem som ska ha blivit utsatt för vad. De tre övriga är vittnen. Personen som misstänks för misshandel är man i 45-årsåldern.

– Vi skriver en anmälan om misshandel och sedan får utredningen visa vad det egentligen handlar om, säger polisens presstalesperson.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I BLÅLJUS

BLÅLJUS 2026-09-23 KL. 21:48
Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandel
BLÅLJUS 2026-09-22 KL. 21:45
Välte med mopeden efter att ha väjt
BLÅLJUS 2026-09-22 KL. 21:10
Kvinna i 90-årsåldern fick påstridigt besök
BLÅLJUS 2026-09-14 KL. 20:45
Misstänkt drograttfylla vid poliskontroll
BLÅLJUS 2026-08-29 KL. 16:27
Personbil hamnade i diket
BLÅLJUS 2026-08-25 KL. 16:15
Eldning av ogräs fick räddningstjänsten att rycka ut
Premium | BLÅLJUS 2026-08-21 KL. 19:11
Misstänkt bilfärd – föraren stoppades
BLÅLJUS 2026-08-18 KL. 17:32
Larm om brand i fordon på E6-avfart
BLÅLJUS 2026-08-17 KL. 19:21
Brand i terräng – räddningtjänsten larmades
BLÅLJUS 2026-08-16 KL. 09:55
Misstänkt misshandel vid rastplats

Fler nyheter

MEST LÄSTA BLÅLJUS

BLÅLJUS 2026-09-22 KL. 21:10
Kvinna i 90-årsåldern fick påstridigt besök
BLÅLJUS 2026-09-22 KL. 21:45
Välte med mopeden efter att ha väjt
BLÅLJUS 2026-09-23 KL. 21:48
Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandel

Fler nyheter

Blåljus: Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandelNyheter: Fem veckor gammal valp dumpad i skogen: "Fruktansvärt”Kultur: Populär författare drog flera hundra till teaternNyheter: Orörd sedan 1991 – nu får anrika tryckpressen nytt hem
Klik venligst
Ateljén rensar ut – ägare sökes till bildskatterna
NYHETER 2026-09-23 KL. 20:45
Premium

Ateljén rensar ut – ägare sökes till bildskatterna

TV-klipp och nyheter

Möt superlöftet som lämnade Aranäs för handbollsligan
2026-09-23 KL. 19:00
Premium

Möt superlöftet som lämnade Aranäs för handbollsligan

Populär författare drog flera hundra till teatern
2026-09-23 KL. 20:05
Premium

Populär författare drog flera hundra till teatern

Fem veckor gammal valp dumpad i skogen:
2026-09-23 KL. 21:02
Premium

Fem veckor gammal valp dumpad i skogen: "Fruktansvärt”

Löftet var på semester – fick kontrakt utomlands
2026-09-23 KL. 16:30
Premium

Löftet var på semester – fick kontrakt utomlands

Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandel
BLÅLJUS 2026-09-23 KL. 21:48

Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandel

Orörd sedan 1991 – nu får anrika tryckpressen nytt hem
NYHETER 2026-09-23 KL. 18:30
Premium

Orörd sedan 1991 – nu får anrika tryckpressen nytt hem

Krönika: När motståndaren blir ett monster
KRÖNIKOR 2026-09-23 KL. 16:00

Krönika: När motståndaren blir ett monster

Debatt: Folklig fantasi möter dagens kreativitet
DEBATT 2026-09-23 KL. 15:00

Debatt: Folklig fantasi möter dagens kreativitet

Två män i slagsmål efter trafikbråk
NYHETER 2026-09-23 KL. 14:00

Två män i slagsmål efter trafikbråk

Tågresandet ökar – nu blir det fler p-platser vid pendeln
NYHETER 2026-09-23 KL. 13:23
Premium

Tågresandet ökar – nu blir det fler p-platser vid pendeln

Falskt skuldsamtal – kvinna lurades på guld och pengar
NYHETER 2026-09-23 KL. 12:20

Falskt skuldsamtal – kvinna lurades på guld och pengar

Så blir onsdagens väder i Kungsbacka
NYHETER 2026-09-23 KL. 09:36

Så blir onsdagens väder i Kungsbacka

Politikerparets valbebis har kommit:
NYHETER 2026-09-23 KL. 07:30
Premium

Politikerparets valbebis har kommit: "Det är stort!"

Fick lämna sin tjänst – hotade att döda chefen
NYHETER 2026-09-23 KL. 07:00
Premium

Fick lämna sin tjänst – hotade att döda chefen

Välte med mopeden efter att ha väjt
BLÅLJUS 2026-09-22 KL. 21:45

Välte med mopeden efter att ha väjt

Drottningarna av banjopunk om spelningen:
KULTUR & NÖJE 2026-09-22 KL. 21:15
Premium

Drottningarna av banjopunk om spelningen: "Mycket röj"

Kvinna i 90-årsåldern fick påstridigt besök
BLÅLJUS 2026-09-22 KL. 21:10

Kvinna i 90-årsåldern fick påstridigt besök

Försvarade VM-silvret: ”Vi var superglada”
SPORT 2026-09-22 KL. 19:00
Premium

Försvarade VM-silvret: ”Vi var superglada”

Efter ungdomskaoset på tåget – händelsen anmäls av SJ
NYHETER 2026-09-22 KL. 18:00
Premium

Efter ungdomskaoset på tåget – händelsen anmäls av SJ

Veteranen: ”Kastas mellan hopp och förtvivlan”
BANDY 2026-09-22 KL. 17:15
Premium

Veteranen: ”Kastas mellan hopp och förtvivlan”

Debatt: Lovande för Örsviken
DEBATT 2026-09-22 KL. 16:00

Debatt: Lovande för Örsviken

I kväll rusar elpriset
NYHETER 2026-09-22 KL. 14:00

I kväll rusar elpriset

Tog varor för 11 000 – betalade för en festis
NYHETER 2026-09-22 KL. 12:30
Premium

Tog varor för 11 000 – betalade för en festis

Sol och sköna temperaturer – sedan skiftar vädret
NYHETER 2026-09-22 KL. 11:45
Premium

Sol och sköna temperaturer – sedan skiftar vädret

Fyra tunnor vid huset – så blir nya sophämtningen
NYHETER 2026-09-22 KL. 07:30
Premium

Fyra tunnor vid huset – så blir nya sophämtningen

Här är kommunens plan för att få in mer lokalt kött
NYHETER 2026-09-22 KL. 07:00
Premium

Här är kommunens plan för att få in mer lokalt kött

Prisade deckarförfattaren: ”Kungsbacka är hemma för mig”
NYHETER 2026-09-21 KL. 20:00
Premium

Prisade deckarförfattaren: ”Kungsbacka är hemma för mig”

Berättar om: • Historiska kriminaldramat • Varför sekelskiftet fascinerar • Besöket på teatern

Så har det gått för övergivna kycklingarna i Fjärås
NYHETER 2026-09-21 KL. 19:00
Premium

Så har det gått för övergivna kycklingarna i Fjärås

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

BLÅLJUS 2026-09-23 KL. 21:48
Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandel
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 21:02
Fem veckor gammal valp dumpad i skogen: "Fruktansvärt”
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 20:45
Ateljén rensar ut – ägare sökes till bildskatterna
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-09-23 KL. 20:05
Populär författare drog flera hundra till teatern
Premium | HANDBOLL 2026-09-23 KL. 19:00
Möt superlöftet som lämnade Aranäs för handbollsligan
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 18:30
Orörd sedan 1991 – nu får anrika tryckpressen nytt hem
Premium | SPORT 2026-09-23 KL. 16:30
Löftet var på semester – fick kontrakt utomlands
KRÖNIKOR 2026-09-23 KL. 16:00
Krönika: När motståndaren blir ett monster
DEBATT 2026-09-23 KL. 15:00
Debatt: Folklig fantasi möter dagens kreativitet
NYHETER 2026-09-23 KL. 14:00
Två män i slagsmål efter trafikbråk
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 13:23
Tågresandet ökar – nu blir det fler p-platser vid pendeln
NYHETER 2026-09-23 KL. 12:20
Falskt skuldsamtal – kvinna lurades på guld och pengar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.