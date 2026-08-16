Busringde på dörr – slutade med misstänkt misshandel

Ett gäng unga killar i 15-åringsåldern ska ha roat sig med att busringa på en Åsabos dörr under onsdagskvällen. Personen i fråga ilsknade till och började jaga efter dem.
– Det slutar med att grabbarna ringer polisen och uppger att två av dem har blivit slagna av personen, säger Helene Ramsmo, polisens presstalesperson.
Enligt anmälan ska två av tonåringarna blivit puttade, dragna i håret och fått slag i nacken. Oklart vem som ska ha blivit utsatt för vad. De tre övriga är vittnen. Personen som misstänks för misshandel är man i 45-årsåldern.
– Vi skriver en anmälan om misshandel och sedan får utredningen visa vad det egentligen handlar om, säger polisens presstalesperson.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.