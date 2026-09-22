Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-09-23 KL. 20:45
Premium

Ateljén rensar ut – ägare sökes till bildskatterna

Av Jenny Segergren

Vill du spara orginalen till ditt bröllopsfoto eller konfirmationsfoto. Då är det läge att agera nu. Negativ från fotograferingar av generationer av Kungsbackabor ska nu rensas och slängas när ateljén gör sig av med sitt lager.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 21:02
Fem veckor gammal valp dumpad i skogen: "Fruktansvärt”
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 20:45
Ateljén rensar ut – ägare sökes till bildskatterna
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 18:30
Orörd sedan 1991 – nu får anrika tryckpressen nytt hem
NYHETER 2026-09-23 KL. 14:00
Två män i slagsmål efter trafikbråk
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 13:23
Tågresandet ökar – nu blir det fler p-platser vid pendeln
NYHETER 2026-09-23 KL. 12:20
Falskt skuldsamtal – kvinna lurades på guld och pengar
NYHETER 2026-09-23 KL. 09:36
Så blir onsdagens väder i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 07:30
Politikerparets valbebis har kommit: "Det är stort!"
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 07:00
Fick lämna sin tjänst – hotade att döda chefen
Premium | NYHETER 2026-09-22 KL. 18:00
Efter ungdomskaoset på tåget – händelsen anmäls av SJ

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-22 KL. 07:30
Fyra tunnor vid huset – så blir nya sophämtningen
Premium | NYHETER 2026-09-23 KL. 21:02
Fem veckor gammal valp dumpad i skogen: "Fruktansvärt”
NYHETER 2026-09-23 KL. 14:00
Två män i slagsmål efter trafikbråk
NYHETER 2026-09-22 KL. 14:00
I kväll rusar elpriset
Premium | NYHETER 2026-09-22 KL. 07:00
Här är kommunens plan för att få in mer lokalt kött

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.