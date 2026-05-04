Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
TRAFIK 2026-09-24 KL. 07:00
Premium

Här är djuren bakom flest olyckor i Kungsbacka

Av Christina Nordwall

Viltolyckorna på svenska vägar ligger kvar på en rekordhög nivå. Under 2025 rapporterades drygt 72 000 viltolyckor nationellt. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2021. I Kungsbacka ses också en ökning.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I TRAFIK

Premium | TRAFIK 2026-09-24 KL. 07:00
Här är djuren bakom flest olyckor i Kungsbacka
TRAFIK 2026-09-21 KL. 16:21
Skräp orsakade stor trafikpåverkan på väg 158
TRAFIK 2026-07-30 KL. 12:50
Krav – fler poliser på vägarna ska minska trafikbrotten
TRAFIK 2026-07-27 KL. 09:38
Påkörd räv kan skapa trafikproblem på E6
TRAFIK 2026-07-01 KL. 15:54
Trafikolycka med motorcykel och bil
TRAFIK 2026-06-16 KL. 08:30
Arbete på E6 – risk för stor trafikpåverkan
TRAFIK 2026-05-12 KL. 08:16
Olycka med lastbil på E6 – stor påverkan på trafiken
TRAFIK 2026-05-06 KL. 08:25
Onsalavägen ska stängas av helt i två veckor
Premium | TRAFIK 2026-05-05 KL. 07:50
Stökig trafik – nu blir det enkelriktat vid skolan
TRAFIK 2026-05-04 KL. 16:41
Haveri skapar köer på E6 i rusningstrafik

Fler nyheter

MEST LÄSTA TRAFIK

Premium | TRAFIK 2026-09-24 KL. 07:00
Här är djuren bakom flest olyckor i Kungsbacka

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.