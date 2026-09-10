NH liverapporterar från valdagen

Av Eric Andersson

På söndag avgörs vilket politiskt styre det blir under de kommande fyra åren, både på riksplanet, regionalt och i kommunen. Norra Halland följer dramatiken hela vägen genom att liverapportera från vallokalerna och valvakorna.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

På söndag går Sverige till val och då är det många frågor som kommer få sina svar. Blir det ett maktskifte eller fyra år till med Tidöpartierna i regeringsposition? Kommer Liberalerna klara riksdagsspärren? Utifrån mandatfördelningen, vad finns det för tänkbara regeringsalternativ om Tidöpartierna inte får majoritet?

I kommunalvalet i Kungsbacka återstår det att se om det blir ett fortsatt alliansstyre eller inte. Under den gångna mandatperioden har Alliansen haft egen majoritet i kommunfullmäktige med sina 33 mandat. Blir det så även efter valet eller kan den politiska kartan ritas om?

Norra Halland kommer hårdbevaka valdagen genom en liverapportering. Tidningen har flera reportrar i tjänst under dagen och kvällen som kommer besöka vallokaler och partiernas valvakor.

– Vi vill vara på plats där det händer och låta läsarna följa utvecklingen nära. Liverapporteringen ger oss möjlighet att fånga både dramatiken och stämningen under dagen och kvällen, säger Linnea Andersson, nyhetschef på Norra Halland.

I liverapporteringen kommer bilder och filmklipp varvas omvartannat för att förmedla stämningen i respektive parti allteftersom rösterna räknas.

Liverapporteringen drar i gång på NH:s sajt klockan 14 på söndag och pågår fram till sen kväll.