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DEBATT 2026-08-27 KL. 13:45

Debatt: Det behövs statligt ansvar för skolan

Debatt: Det behövs statligt ansvar för skolan
Skolans ansvar och villkor står i fokus i debatten om ett statligt ansvar för skolan. Foto: Pixabay

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Socialdemokraterna drev 1989 igenom en kommunalisering av skolväsendet som tog ifrån staten ansvaret för skolan, trots protester från såväl en enad lärarkår som från oss i dåvarande Folkpartiet. Ansvaret för finansiering och drift har sedan dess flyttats till 290 kommuner med 290 olika prioriteringar – och facit är nattsvart.

I dag kan det skilja över 70 000 kronor per elev och år mellan den kommun som satsar mest på skolan och den som satsar minst. När de statliga reglerna och ansvaret försvann försämrades också lärarnas arbetsmiljö. Skolbiblioteken och läroböckerna har lyst med sin frånvaro.

Klasstorlekarna har ökat och lärares tid till planering har minskat betydligt. Förväntningarna på enskilda lärare har på många håll blivit orimliga. Liberalerna har i regeringen lagt om kursen för svensk skolpolitik. Vi har infört lagkrav på att alla elever ska ha tillgång till läroböcker och bemannade skolbibliotek. Vi skyddar nu lärarnas tid till planering och inför ett tak på hur mycket de ska kunna undervisa. Och vi arbetar nu med att också lagstifta om mindre klasser.

Vi gör det för att barnens skolgång aldrig får vara ett postkodlotteri där livschanser avgörs beroende på vilken kommun de råkar födas i eller hur många hyllmeter böcker de har i hemmen.

Vi gör det för att fler ska vilja arbeta med världens viktigaste yrke. Nu har vi testat Socialdemokraternas kommunaliseringsexperiment i nästan 40 år. Det är 40 bortkastade år för svensk skola.

Vi har nu en majoritet på högersidan som vill titta på ett förstatligande. Vänstersidan har en majoritet som sätter sig på tvären. Det är vad valet handlar om i höst. Liberalerna vill ha ett statligt ansvar för skolan, samtidigt som Centerpartiet vill att kommunerna ska lämnas att klara sig själva. Vill man sätta skolan i det första rummet ska man rösta på Liberalerna i valet.

Hanna Schölander (L),

riksdagskandidat

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