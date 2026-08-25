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NYHETER 2026-08-27 KL. 07:30
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Onsalabo räddade kattunge ur brunn: ”Låg tre meter ner”

Av Christina Nordwall

Kattungen hade varit borta i två dygn men så plötsligt hördes den skrika. Det var tack vare det som den kunde lokaliseras och därefter räddas.
– Den hade trillat ner i en avloppsbrunn utan lock. Locket verkar ha legat av jämte brunnen i åratal, det var helt igenvuxet, säger Rolf Andersson som var med och räddade katten ur brunnen.

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