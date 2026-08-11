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HANDBOLL 2026-08-26 KL. 21:20
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Nyförvärvet efter cupsmällen: "Gör exakt det vi inte ska göra"

Av Eric Andersson

William Lundh smällde in några distinkta projektiler i första halvlek. Men det small desto oftare i hemmaburen och nu krävs ett smärre mirakel för att HK Aranäs ska gå vidare i cupen.

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