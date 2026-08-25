Kungsbackapolitikern spelar nyckelroll i partiets nya strategi

Det har gått bra för Centerpartiet de senaste månaderna. I alla fall om man ska tro opinionsmätningarna. Bakom den nya strategin Mittenalternativet, som verkar gå hem hos väljarna, finns bland andra Kungsbackas kommunalråd Fredrik Hansson. På onsdagsmorgonen fick han besök av partisekreteraren Hannes Hervieu som också passade på att förtidsrösta på Kungsmässan.
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