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NYHETER 2026-08-27 KL. 11:45
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Barn mår bättre efter vård hos BUP – bästa resultatet någonsin

Av Christina Wagner

Barn och ungas psykiska hälsa har förbättrats efter att de fått vård hos BUP Halland under 2025. Det visar enkäter som verksamheten låtit familjer svara på.

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