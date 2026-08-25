Debatt: Det ska bli lättare att skilja sig

Möjligheten att lämna ett äktenskap står i fokus i debatten. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I ett fritt land ska äktenskap alltid vara frivilliga, och det innebär att det även ska vara helt frivilligt att stanna kvar i ett. När nöden blir tyngre än lusten är det självklart att det ska gå att skilja sig – och det ska vara enklare än idag.

Under mandatperioden som gått har frågan varit föremål för utredning. Centerkvinnorna är glada över att det gått framåt, fast det tagit väldigt lång tid. Tid, som de inte har som är fast i olyckliga och ibland till och med farliga äktenskap.

Att förhala bodelningsprocesser är ett effektivt sätt att utöva ekonomiskt våld mot en tidigare partner och sabotera. En tidsgräns på hur lång tid en bodelningsprocess får ta måste införas. Vi välkomnar förslagen i en utredning, som föreslår just en tidsgräns för bodelning på nio månader och nya verktyg för bodelningsförrättare.

Centerkvinnorna vill även slopa betänketiden. Den är obligatorisk när paret har barn och blir särskild problematisk i fall det förekommer våld. Fördelarna med betänketid är klart färre än nackdelarna och det är inte den juridiska delen med skilsmässa som har störst påverkan på barn. Det är själva separationen i sig. För att måna om barnens bästa är det viktigare att bodelningar inte drar ut på tiden. Det kan skada den ena föräldern ekonomiskt en lång tid framöver och är inte till barns fördel.

Det är dags att sluta skydda förövare med byråkrati. Ingen i Kungsbacka eller någon annan ort i Sverige ska tvingas att vara gift mot sin vilja – inte ens i ett halvår extra. Beslut om relationer måste ligga hos individen.

Karin Green, ordförande Centerkvinnorna i Kungsbacka

Mari-Louise Wernersson, förbundsordförande Centerkvinnorna i Sverige

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