Debatt: Dags att återupprätta LSS

FUB:s granskande av kommuners sätt att tolka LSS visar med tydlighet det som människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga har sagt de senaste åren: LSS fungerar inte som det var tänkt.
Lagen skulle ge möjlighet att leva som andra, med goda levnadsvillkor, delaktighet och självbestämmande. Men i praktiken har stödet blivit mer osäkert, mer restriktivt och allt oftare beroende av var i landet man bor.
Bakom varje beslut finns en människa vars vardag påverkas direkt. När assistans och ledsagning dras in försvinner möjligheten att delta i samhället. När kontaktperson eller korttidsvistelse inte beviljas ökar isoleringen – och anhöriga får bära ett allt tyngre ansvar och skuggsyskon mår inte bra.
FUB:s granskning visar att problemen inte är enskilda undantag, utan ett systemfel. Kommunala riktlinjer, snävare tolkningar och en ökad fokus på kostnader har steg för steg urholkat intentionerna i LSS. Det är dags att vända utvecklingen.
LSS får inte reduceras till en budgetfråga. Det är en rättighetslag som ska säkerställa att människor med omfattande funktionsnedsättningar kan leva ett liv i frihet, trygghet och delaktighet.
Därför måste politiken agera nu:
• stoppa urholkningen av LSS-insatser
• säkra likvärdighet i hela landet
• och återupprätta principen om att behov ska styra – inte ekonomi
• se till att funktionsrättskonventionen blir lag
• indexreglera assistansersättningen
Styrelsen för FUB Kungsbacka
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