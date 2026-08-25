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DEBATT 2026-08-27 KL. 09:00

Debatt: Dags att återupprätta LSS

Debatt: Dags att återupprätta LSS
LSS och rätten till stöd för personer med funktionsnedsättning står i fokus i debatten. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

FUB:s granskande av kommuners sätt att tolka LSS visar med tydlighet det som människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga har sagt de senaste åren: LSS fungerar inte som det var tänkt.

Lagen skulle ge möjlighet att leva som andra, med goda levnadsvillkor, delaktighet och självbestämmande. Men i praktiken har stödet blivit mer osäkert, mer restriktivt och allt oftare beroende av var i landet man bor.

Bakom varje beslut finns en människa vars vardag påverkas direkt. När assistans och ledsagning dras in försvinner möjligheten att delta i samhället. När kontaktperson eller korttidsvistelse inte beviljas ökar isoleringen – och anhöriga får bära ett allt tyngre ansvar och skuggsyskon mår inte bra.

FUB:s granskning visar att problemen inte är enskilda undantag, utan ett systemfel. Kommunala riktlinjer, snävare tolkningar och en ökad fokus på kostnader har steg för steg urholkat intentionerna i LSS. Det är dags att vända utvecklingen.

LSS får inte reduceras till en budgetfråga. Det är en rättighetslag som ska säkerställa att människor med omfattande funktionsnedsättningar kan leva ett liv i frihet, trygghet och delaktighet.

Därför måste politiken agera nu:

• stoppa urholkningen av LSS-insatser

• säkra likvärdighet i hela landet

• och återupprätta principen om att behov ska styra – inte ekonomi

• se till att funktionsrättskonventionen blir lag

• indexreglera assistansersättningen

Styrelsen för FUB Kungsbacka

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