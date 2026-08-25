Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-08-27 KL. 07:47

Man misshandlad av tre okända män vid stationen

Av Johanna Simonsson

Polisen larmades efter att en man ska ha blivit misshandlad vid Kungsbacka station.
– Han ska ha blivit misshandlad av tre män med bland annat knytnävslag i ansiktet, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.

Man misshandlad av tre okända män vid stationen
Polisen larmades till Kungsbacka station efter att en man ska ha blivit misshandlad av tre okända män. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet till polisen kom in vid 01-tiden natten till torsdag.

– Han ska ha blivit misshandlad i närheten av stationen. Två personer ska ha gått emellan och avbrutit, säger Jens Andersson.

Polisen mötte upp mannen efter att han lämnat platsen.

– Vi fick höra signalement på de här personerna och en anmälan om misshandel är upprättad, säger Jens Andersson.

Det finns ingen misstänkt i nuläget.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-08-27 KL. 07:47
Man misshandlad av tre okända män vid stationen
Premium | NYHETER 2026-08-27 KL. 07:30
Onsalabo räddade kattunge ur brunn: ”Låg tre meter ner”
Premium | NYHETER 2026-08-27 KL. 06:45
Olåsta dörrar på gymnasierna: "Komplicerat system"
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 20:00
Efter vargattacken: ”Finns en risk att den dödar fler djur”
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 19:00
Kungsbackapolitikern spelar nyckelroll i partiets nya strategi
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 18:00
Kungsbackaborna säger sitt – förtidsröstningen igång
NYHETER 2026-08-26 KL. 16:00
Badtemperaturen i Kungsbacka – så varmt är det
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 12:30
Polisen efter skjutningen i Särö: "Utreder brett"
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 11:50
Miljardcheck till kommunen – som påminnelse
NYHETER 2026-08-26 KL. 10:59
Efter dödsfallet i Åsa – mannen har släppts

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 12:44
Varg gick till attack i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-26 KL. 10:59
Efter dödsfallet i Åsa – mannen har släppts
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 07:30
Kämpar mot ökat buller från E6 – får nej till skydd
NYHETER 2026-08-25 KL. 15:34
Bil körde av vägen och in i stengärdsgård
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 11:50
Miljardcheck till kommunen – som påminnelse

Fler nyheter

Blåljus: Man misshandlad av tre okända män vid stationenNyheter: Olåsta dörrar på gymnasierna: "Komplicerat system"Sport: Bildextra från överkörningen i derbytSport: Nyförvärvet efter cupsmällen: "Gör exakt det vi inte ska göra"
Klik venligst
Onsalabo räddade kattunge ur brunn: ”Låg tre meter ner”
NYHETER 2026-08-27 KL. 07:30
Premium

Onsalabo räddade kattunge ur brunn: ”Låg tre meter ner”

TV-klipp och nyheter

Man misshandlad av tre okända män vid stationen
2026-08-27 KL. 07:47

Man misshandlad av tre okända män vid stationen

Olåsta dörrar på gymnasierna:
2026-08-27 KL. 06:45
Premium

Olåsta dörrar på gymnasierna: "Komplicerat system"

Efter vargattacken: ”Finns en risk att den dödar fler djur”
2026-08-26 KL. 20:00
Premium

Efter vargattacken: ”Finns en risk att den dödar fler djur”

Debatt: Dags att återupprätta LSS
2026-08-27 KL. 09:00

Debatt: Dags att återupprätta LSS

Bildextra från överkörningen i derbyt
FOTBOLL 2026-08-26 KL. 21:35
Premium

Bildextra från överkörningen i derbyt

Nyförvärvet efter cupsmällen:
HANDBOLL 2026-08-26 KL. 21:20
Premium

Nyförvärvet efter cupsmällen: "Gör exakt det vi inte ska göra"

Kungsbackapolitikern spelar nyckelroll i partiets nya strategi
NYHETER 2026-08-26 KL. 19:00
Premium

Kungsbackapolitikern spelar nyckelroll i partiets nya strategi

Kungsbackaborna säger sitt – förtidsröstningen igång
NYHETER 2026-08-26 KL. 18:00
Premium

Kungsbackaborna säger sitt – förtidsröstningen igång

Glädjebeskedet efter FBK:s skadeoro: ”Det är jättebra”
BANDY 2026-08-26 KL. 17:00
Premium

Glädjebeskedet efter FBK:s skadeoro: ”Det är jättebra”

Debatt: Dags för värdighet
DEBATT 2026-08-26 KL. 16:30

Debatt: Dags för värdighet

Badtemperaturen i Kungsbacka – så varmt är det
NYHETER 2026-08-26 KL. 16:00

Badtemperaturen i Kungsbacka – så varmt är det

Debatt: Ingen konflikt gällande byggnation
DEBATT 2026-08-26 KL. 15:00

Debatt: Ingen konflikt gällande byggnation

Debatt: Frillesås växer – men var ska barnen leka?
DEBATT 2026-08-26 KL. 14:00

Debatt: Frillesås växer – men var ska barnen leka?

Polisen efter skjutningen i Särö:
NYHETER 2026-08-26 KL. 12:30
Premium

Polisen efter skjutningen i Särö: "Utreder brett"

Miljardcheck till kommunen – som påminnelse
NYHETER 2026-08-26 KL. 11:50
Premium

Miljardcheck till kommunen – som påminnelse

Efter dödsfallet i Åsa – mannen har släppts
NYHETER 2026-08-26 KL. 10:59

Efter dödsfallet i Åsa – mannen har släppts

Debatt: Ett verktyg för att nå fler elever
DEBATT 2026-08-26 KL. 10:30

Debatt: Ett verktyg för att nå fler elever

Debatt: Dags att reformera LSS
DEBATT 2026-08-26 KL. 09:45

Debatt: Dags att reformera LSS

Avslöjar: Stjärnans kontrakt löper ut i höst
SPORT 2026-08-26 KL. 08:45
Premium

Avslöjar: Stjärnans kontrakt löper ut i höst

Så blir vädret i Kungsbacka under onsdagen
NYHETER 2026-08-26 KL. 08:25

Så blir vädret i Kungsbacka under onsdagen

Kämpar mot ökat buller från E6 – får nej till skydd
NYHETER 2026-08-26 KL. 07:30
Premium

Kämpar mot ökat buller från E6 – får nej till skydd

Orosanmälningarna minskar:
NYHETER 2026-08-26 KL. 06:45
Premium

Orosanmälningarna minskar: "Hoppas på trendbrott"

Bandet spelar på efterfesten – med låtar från nya albumet
KULTUR & NÖJE 2026-08-25 KL. 21:00
Premium

Bandet spelar på efterfesten – med låtar från nya albumet

Efter oväntade avskedet – Aranäs vill locka tillbaka profilen
HANDBOLL 2026-08-25 KL. 20:00
Premium

Efter oväntade avskedet – Aranäs vill locka tillbaka profilen

Våldtogs två gånger – åtal väntar för våldtäktsmän
NYHETER 2026-08-25 KL. 19:00
Premium

Våldtogs två gånger – åtal väntar för våldtäktsmän

Efter kommunens tävling: De får köpa fastigheter
NYHETER 2026-08-25 KL. 18:00

Efter kommunens tävling: De får köpa fastigheter

Debatt: Ett fyllt schema räcker inte
DEBATT 2026-08-25 KL. 17:30

Debatt: Ett fyllt schema räcker inte

Debatt: En frisk personal ger trygghet
DEBATT 2026-08-25 KL. 16:45

Debatt: En frisk personal ger trygghet

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-08-27 KL. 09:00
Debatt: Dags att återupprätta LSS
NYHETER 2026-08-27 KL. 07:47
Man misshandlad av tre okända män vid stationen
Premium | NYHETER 2026-08-27 KL. 07:30
Onsalabo räddade kattunge ur brunn: ”Låg tre meter ner”
Premium | NYHETER 2026-08-27 KL. 06:45
Olåsta dörrar på gymnasierna: "Komplicerat system"
Premium | FOTBOLL 2026-08-26 KL. 21:35
Bildextra från överkörningen i derbyt
Premium | HANDBOLL 2026-08-26 KL. 21:20
Nyförvärvet efter cupsmällen: "Gör exakt det vi inte ska göra"
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 20:00
Efter vargattacken: ”Finns en risk att den dödar fler djur”
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 19:00
Kungsbackapolitikern spelar nyckelroll i partiets nya strategi
Premium | NYHETER 2026-08-26 KL. 18:00
Kungsbackaborna säger sitt – förtidsröstningen igång
Premium | BANDY 2026-08-26 KL. 17:00
Glädjebeskedet efter FBK:s skadeoro: ”Det är jättebra”
DEBATT 2026-08-26 KL. 16:30
Debatt: Dags för värdighet
NYHETER 2026-08-26 KL. 16:00
Badtemperaturen i Kungsbacka – så varmt är det

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Nya vd:n Mia Forsäng började sitt nya jobb på plats tionde augusti. Trots det är hon redan full av idéer, men först vill hon lyssna in personalen och ge dem arbetsro.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.