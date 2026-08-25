Man misshandlad av tre okända män vid stationen

Av Johanna Simonsson

Polisen larmades efter att en man ska ha blivit misshandlad vid Kungsbacka station.

– Han ska ha blivit misshandlad av tre män med bland annat knytnävslag i ansiktet, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen larmades till Kungsbacka station efter att en man ska ha blivit misshandlad av tre okända män. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet till polisen kom in vid 01-tiden natten till torsdag.

– Han ska ha blivit misshandlad i närheten av stationen. Två personer ska ha gått emellan och avbrutit, säger Jens Andersson.

Polisen mötte upp mannen efter att han lämnat platsen.

– Vi fick höra signalement på de här personerna och en anmälan om misshandel är upprättad, säger Jens Andersson.

Det finns ingen misstänkt i nuläget.