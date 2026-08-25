Nu närmar sig vildsvinsjakten – med 1 000 kronor i premie

Nästa vecka inför Kungsbacka kommun en premie på 1 000 kronor till jägare som skjutit ett vildsvin. Bakgrunden är en växande vildsvinsstam som ställer till problem för jordbrukare och husägare. Dessutom springer djuren ut på vägar och orsakar trafikolyckor.
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