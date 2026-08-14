Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-08-16 KL. 11:40
Premium

"Jag är helt övertygad om att vi kan ta över"

Av Christina Wagner

Magdalena Sundqvist vill synliggöra att Socialdemokraterna är ett alternativ. Partiet vill lägga mer pengar på skola och omsorg för att klara grundläggande välfärd.

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Här checkar katterna in – pensionären öppnade eget
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Misstänks ha rånat man i hemmet – jagade Bitcoins
Premium | NYHETER 2026-08-15 KL. 16:45
Sommarfest hos odlingsföreningen: "Ett extra grannskap"
Premium | NYHETER 2026-08-16 KL. 11:40
"Jag är helt övertygad om att vi kan ta över"
Premium | NYHETER 2026-08-15 KL. 15:15
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