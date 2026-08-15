Så kan busstrafiken förändras – fler turer men färre linjer

Det är i en förstudie som Hallandstrafiken gjort som det föreslås en hel del förändringar i Kungsbackas busstrafik. Bland annat ett utökat utbud när det gäller busstrafiken mellan Fors och Hede.
– Det finns ett utpekat behov i Kungsbacka av att utöka stadsbusstrafiken och vi har sett över hur det ser ut idag, säger Gustav Sandkvist, trafikchef Hallandstrafiken.
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