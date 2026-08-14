Carlstrands nya succé – blev hjälte i derbyt

Av Eric Andersson

Linus Carlstrand har fått en minst sagt succéartad start på sin tid i AIK. I derbyt mot Djurgården blev anfallaren återigen den stora hjälten med sina två mål.

Foto: Christian Johansson

FOTBOLL. Efter en imponerande vårsäsong i superettan med 10 mål på 15 matcher valde AIK att värva Linus Carlstrand från Östers IF. Det var en övergång som uppgavs vara värd omkring 15 miljoner kronor.

I AIK har det knappast gått sämre för 21-åringen från Vallda. Förra helgen gjorde anfallaren två mål och en assist när Solnaklubben vände underläge till seger mot Örgryte IS.

Det följde Linus Carlstrand upp under söndagen med att sänka Djurgården i derbyt med två mål där det första var ett riktigt drömmål.

– Jag känner att jag får en bra träff och ser att den går upp i nättaket. Då är det bara att springa och fira. Det var skönt, sa anfallaren till TV4.