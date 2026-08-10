Debatt: Ändra inte på busslinje 732

Ändra inte på busslinje 732 skriver dagens debattör. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Fundering kring Region Hallands förslag om Frillesås station.

Självklart tycker de flesta att en framtida tågstation i Frillesås vore toppen! Det som vi som bor mellan Frillesås och Åsa inte tycker är så bra är att korta ner busslinje 732 till att vända i Åsa.

Vi som bor mellan Frillesås och Åsa har idag en utsökt busslinje till Kungsbacka som heter 732 och som går varje halvtimma på vardagar samt sent på fredags- och lördagskvällar. Detta tycker vi är en fantastisk service som vi inte vill ta bort.

Tågstation i Frillesås är jättebra, men kräver då en matartrafik med buss som det finns i Kungsbacka idag.

Undrande Boende mellan Frillesås och Åsa

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