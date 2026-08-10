Debatt: Ändra inte på busslinje 732

Fundering kring Region Hallands förslag om Frillesås station.
Självklart tycker de flesta att en framtida tågstation i Frillesås vore toppen! Det som vi som bor mellan Frillesås och Åsa inte tycker är så bra är att korta ner busslinje 732 till att vända i Åsa.
Vi som bor mellan Frillesås och Åsa har idag en utsökt busslinje till Kungsbacka som heter 732 och som går varje halvtimma på vardagar samt sent på fredags- och lördagskvällar. Detta tycker vi är en fantastisk service som vi inte vill ta bort.
Tågstation i Frillesås är jättebra, men kräver då en matartrafik med buss som det finns i Kungsbacka idag.
Undrande Boende mellan Frillesås och Åsa
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Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.