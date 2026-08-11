Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 16:35
Premium

Åsa var decimeter från en osannolik upphämtning

Av Eric Andersson

En utvisning och ett baklängesmål emot sig innan 10 minuter var spelade mot serieledarna. Ändå var Åsa IF bara några decimeter från att få med sig en poäng.
– Jag är sjukt stolt över hur vi genomför matchen, säger Filip Petersson.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I FOTBOLL

FOTBOLL 2026-08-16 KL. 16:55
Carlstrands nya succé – blev hjälte i derbyt
Premium | FOTBOLL 2026-08-16 KL. 16:35
Åsa var decimeter från en osannolik upphämtning
Premium | FOTBOLL 2026-08-16 KL. 12:42
Avgjorde med ett drömmål: "Ett av de finare jag gjort"
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 17:40
Straffades av sent baklängesmål: "Surt"
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:58
OBK tog en stark bortaskalp efter sent avgörande
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:43
Lindome städade av jumbon: "Har stor respekt"
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:26
Lyckades inte slå vakt om pausledningen
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 15:51
Fjärås nollades på hemmaplan: "Det suger"
Premium | FOTBOLL 2026-08-13 KL. 15:00
Avslöjar: Duon lämnar OBK för seriekonkurrent
Premium | FOTBOLL 2026-08-11 KL. 19:00
Talangens glädjebesked: Uttagen i landslaget

Fler nyheter

MEST LÄSTA FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 15:51
Fjärås nollades på hemmaplan: "Det suger"
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:26
Lyckades inte slå vakt om pausledningen
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 17:40
Straffades av sent baklängesmål: "Surt"
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:58
OBK tog en stark bortaskalp efter sent avgörande
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:43
Lindome städade av jumbon: "Har stor respekt"

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.