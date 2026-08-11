Åsa var decimeter från en osannolik upphämtning

En utvisning och ett baklängesmål emot sig innan 10 minuter var spelade mot serieledarna. Ändå var Åsa IF bara några decimeter från att få med sig en poäng.
– Jag är sjukt stolt över hur vi genomför matchen, säger Filip Petersson.
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