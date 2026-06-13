Brand i terräng – Räddningtjänsten på plats

Av Christina Wagner

Det brinner i terräng och räddningstjänst är på plats för att bekämpa elden.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om branden kom vid 18.40 på måndagen och gäller ett område i terrängen i ett område öster om Idala och Vrå.

– Det har brunnit i ett område på 20 gånger 50 meter. Vi är framme på plats och håller på och släcker, men har branden under kontroll, säger Niklas Fogelkvist på Räddningstjänstens ledningscentral.