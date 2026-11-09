Kungsbackaföretaget öppnar butik i temaparken

Kungsbackaföretaget Western Tack and Fashion öppnar en permanent butik i temaparken High Chaparral. Det skriver de i ett gemensamt pressmeddelande.
I två år har Kungsbackabutiken Western Tack and Fashion funnits på plats under High Chaparral Countryfestival. Men nu tar man nästa steg. I ett gemensamt pressmeddelande under onsdagen meddelar de, tillsammans med westernparken, att de under 2027 öppnar en permanent butik som håller öppet under hela sommarsäsongen.
– Det känns fantastiskt att få etablera oss på High Chaparral, säger Cecilia Lorenz, vd på Western Tack and Fashion i pressmeddelandet.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.