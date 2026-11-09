Kungsbackaföretaget öppnar butik i temaparken

Av Jenny Segergren

Kungsbackaföretaget Western Tack and Fashion öppnar en permanent butik i temaparken High Chaparral. Det skriver de i ett gemensamt pressmeddelande.



Fredrik Lorenz och Cecilia Lorenz expanderar verksamheten. Foto: Joel Johansson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I två år har Kungsbackabutiken Western Tack and Fashion funnits på plats under High Chaparral Countryfestival. Men nu tar man nästa steg. I ett gemensamt pressmeddelande under onsdagen meddelar de, tillsammans med westernparken, att de under 2027 öppnar en permanent butik som håller öppet under hela sommarsäsongen.

– Det känns fantastiskt att få etablera oss på High Chaparral, säger Cecilia Lorenz, vd på Western Tack and Fashion i pressmeddelandet.