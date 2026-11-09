Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in

Det är förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken under onsdagsmorgonen.
Orsaken till strulen i tågtrafiken är ett växelfel vid Mölndal. Det orsakar en hel del förseningar. Flera avgångar har också ställts in och ersätts med buss.
Bland annat är Västtåget som skulle avgått klockan 07.45 från Göteborg till Kungsbacka inställt. Samma sak gäller tåget 08.19 från Kungsbacka till Göteborg.
Västtrafik kan inte ge någon prognos i nuläget.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.