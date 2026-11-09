Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in

Av Linnea Andersson

Det är förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken under onsdagsmorgonen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Orsaken till strulen i tågtrafiken är ett växelfel vid Mölndal. Det orsakar en hel del förseningar. Flera avgångar har också ställts in och ersätts med buss.

Bland annat är Västtåget som skulle avgått klockan 07.45 från Göteborg till Kungsbacka inställt. Samma sak gäller tåget 08.19 från Kungsbacka till Göteborg.

Västtrafik kan inte ge någon prognos i nuläget.