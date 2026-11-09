Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:38

Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in

Av Linnea Andersson

Det är förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken under onsdagsmorgonen.

Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Orsaken till strulen i tågtrafiken är ett växelfel vid Mölndal. Det orsakar en hel del förseningar. Flera avgångar har också ställts in och ersätts med buss.

Bland annat är Västtåget som skulle avgått klockan 07.45 från Göteborg till Kungsbacka inställt. Samma sak gäller tåget 08.19 från Kungsbacka till Göteborg.

Västtrafik kan inte ge någon prognos i nuläget.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-11-11 KL. 07:38
Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:11
Strömavbrott drabbade över tusen kunder
Premium | NYHETER 2026-11-11 KL. 07:00
Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 20:00
Efter höstens tågkaos – här mötte polisen och SJ eleverna
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 18:00
AI i fokus när näringslivet samlas för techdag
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 17:07
Efter inbrottsförsöket – redo för gäster
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 12:29
Knarkhärvan växer – fler frihetsberövade
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 11:54
Bråk med flickvännen slutade i våldsam taxiattack
NYHETER 2026-11-10 KL. 08:00
Boende om byggplanerna: ”Det är lite tveeggat”
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:34
Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 12:29
Knarkhärvan växer – fler frihetsberövade
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 11:30
Stal paket för 329 kr – får fängelse
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 19:00
Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket
NYHETER 2026-11-09 KL. 10:07
Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:34
Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen

Fler nyheter

JUST NU: Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs inNyheter: Strömavbrott drabbade över tusen kunderSport: 29-åringen får chansen på jättearenan: ”Barndomsdröm”Nyheter: AI i fokus när näringslivet samlas för techdag
Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:00
Premium

Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus

TV-klipp och nyheter

Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in
2026-11-11 KL. 07:38

Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in

Strömavbrott drabbade över tusen kunder
2026-11-11 KL. 07:11

Strömavbrott drabbade över tusen kunder

Efter höstens tågkaos – här mötte polisen och SJ eleverna
2026-11-10 KL. 20:00
Premium

Efter höstens tågkaos – här mötte polisen och SJ eleverna

29-åringen får chansen på jättearenan: ”Barndomsdröm”
2026-11-10 KL. 19:00
Premium

29-åringen får chansen på jättearenan: ”Barndomsdröm”

AI i fokus när näringslivet samlas för techdag
NYHETER 2026-11-10 KL. 18:00
Premium

AI i fokus när näringslivet samlas för techdag

Efter inbrottsförsöket – redo för gäster
NYHETER 2026-11-10 KL. 17:07
Premium

Efter inbrottsförsöket – redo för gäster

Debatt: När ska regeringen upptäcka Halland?
DEBATT 2026-11-10 KL. 16:00

Debatt: När ska regeringen upptäcka Halland?

Avslöjar: Lämnar efter degraderingen – klar för Åsa
FOTBOLL 2026-11-10 KL. 14:33
Premium

Avslöjar: Lämnar efter degraderingen – klar för Åsa

SPORT 2026-11-10 KL. 12:59
Premium

"Det är inte jättemånga bröder som fått spela ett mästerskap tillsammans"

Kullaviksbröderna tog plats i VM-truppen

Knarkhärvan växer – fler frihetsberövade
NYHETER 2026-11-10 KL. 12:29
Premium

Knarkhärvan växer – fler frihetsberövade

Bråk med flickvännen slutade i våldsam taxiattack
NYHETER 2026-11-10 KL. 11:54
Premium

Bråk med flickvännen slutade i våldsam taxiattack

Boende om byggplanerna: ”Det är lite tveeggat”
NYHETER 2026-11-10 KL. 08:00

Boende om byggplanerna: ”Det är lite tveeggat”

Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:34

Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen

Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna ut
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:00

Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna ut

Dubbla premiärmål när segersviten förlängdes
HANDBOLL 2026-11-09 KL. 21:16
Premium

Dubbla premiärmål när segersviten förlängdes

82-årige Frillesåsbon reste till krigets Ukraina
FAMILJ 2026-11-09 KL. 20:00
Premium

82-årige Frillesåsbon reste till krigets Ukraina

Drönarlarm tvingade tåget att utrymmas fem gånger • Besökte hemliga platser • ”Min fru tyckte inte om att jag skulle åka”

Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket
NYHETER 2026-11-09 KL. 19:00
Premium

Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket

Viktiga aktörer samlas på slottet – ska stå redo vid kris
NYHETER 2026-11-09 KL. 18:00
Premium

Viktiga aktörer samlas på slottet – ska stå redo vid kris

Förlänger kontraktet – fortsatt oklart kring skadan:
HANDBOLL 2026-11-09 KL. 15:44
Premium

Förlänger kontraktet – fortsatt oklart kring skadan: "Dag för dag"

Elpriserna fortsätter stiga – då vänder det
NYHETER 2026-11-09 KL. 13:15

Elpriserna fortsätter stiga – då vänder det

Stal paket för 329 kr – får fängelse
NYHETER 2026-11-09 KL. 11:30
Premium

Stal paket för 329 kr – får fängelse

Lokala framgångar och nytt
SPORT 2026-11-09 KL. 11:00
Premium

Lokala framgångar och nytt "pers" för landslagsstjärnan

Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning
NYHETER 2026-11-09 KL. 10:07

Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning

Tränarens beröm:
ISHOCKEY 2026-11-09 KL. 09:46
Premium

Tränarens beröm: "Enormt bra försvarsspel"

Sporthelgen i korthet
SPORT 2026-11-09 KL. 09:44
Premium

Sporthelgen i korthet

Källarinbrott mitt i natten – polisen jagade trio
NYHETER 2026-11-09 KL. 08:24

Källarinbrott mitt i natten – polisen jagade trio

Klubbnytt: Historisk tävlingshöst för Kungsbacka Taekwon-Do
KLUBBNYTT 2026-11-09 KL. 08:14

Klubbnytt: Historisk tävlingshöst för Kungsbacka Taekwon-Do

74 medaljer på två tävlingar

Kungsbacka i topp när bostadspriserna stiger
NYHETER 2026-11-09 KL. 07:00
Premium

Kungsbacka i topp när bostadspriserna stiger

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-11-11 KL. 07:38
Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:11
Strömavbrott drabbade över tusen kunder
Premium | NYHETER 2026-11-11 KL. 07:00
Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 20:00
Efter höstens tågkaos – här mötte polisen och SJ eleverna
Premium | SPORT 2026-11-10 KL. 19:00
29-åringen får chansen på jättearenan: ”Barndomsdröm”
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 18:00
AI i fokus när näringslivet samlas för techdag
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 17:07
Efter inbrottsförsöket – redo för gäster
DEBATT 2026-11-10 KL. 16:00
Debatt: När ska regeringen upptäcka Halland?
Premium | FOTBOLL 2026-11-10 KL. 14:33
Avslöjar: Lämnar efter degraderingen – klar för Åsa
Premium | SPORT 2026-11-10 KL. 12:59
"Det är inte jättemånga bröder som fått spela ett mästerskap tillsammans"
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 12:29
Knarkhärvan växer – fler frihetsberövade
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 11:54
Bråk med flickvännen slutade i våldsam taxiattack

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.