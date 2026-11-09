Strömavbrott drabbade över tusen kunder

Ett stort strömavbrott drabbade kunder i Kungsbacka kommun under natten.
Strömavbrottet inträffade klockan 21.39 och drabbade hushåll på södra delen av Onsalahalvön.
Som mest påverkades 1 130 kunder.
Klockan 01.36 var strömmen tillbaka för samtliga kunder.
Orsaken visade sig vara fel på en elkabel.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.