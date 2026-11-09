Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-11-11 KL. 12:51

Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut

Av Linnea Andersson

Under onsdagseftermiddagen inkom larm om rökuteckling från en villa. Räddningstjänsten ryckte ut.

Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var strax efter klockan 12 som räddningstjänsten larmades om att det kom rök från en villa i Kullavik.

På plats kunde räddningstjänsten konstatera att det inte rörde sig om någon brand. I stället kom röken från en värmepanna.

Räddningstjänsten kontrollerade pannan och lämnade sedan platsen.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-11-11 KL. 13:18
Efter splittringen: C-topparna om regeringsfrågan
NYHETER 2026-11-11 KL. 12:51
Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-11-11 KL. 12:03
Kungsbackaföretaget öppnar butik i temaparken
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:37
Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:11
Strömavbrott drabbade över tusen kunder
Premium | NYHETER 2026-11-11 KL. 07:00
Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 20:00
Efter höstens tågkaos – här mötte polisen och SJ eleverna
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 18:00
AI i fokus när näringslivet samlas för techdag
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 17:07
Efter inbrottsförsöket – redo för gäster
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 12:29
Knarkhärvan växer – fler frihetsberövade

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 12:29
Knarkhärvan växer – fler frihetsberövade
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 19:00
Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:34
Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 17:07
Efter inbrottsförsöket – redo för gäster
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:00
Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna ut

Fler nyheter

Blåljus: Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte utSport: Skyttedrottningen opererad: "Det finns inte på tapeten"Nyheter: Strömavbrott drabbade över tusen kunderNyheter: Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus
Efter splittringen: C-topparna om regeringsfrågan
NYHETER 2026-11-11 KL. 13:18
Premium

Efter splittringen: C-topparna om regeringsfrågan

TV-klipp och nyheter

Kungsbackaföretaget öppnar butik i temaparken
2026-11-11 KL. 12:03

Kungsbackaföretaget öppnar butik i temaparken

Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut
2026-11-11 KL. 12:51

Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut

Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus
2026-11-11 KL. 07:00
Premium

Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus

Skyttedrottningen opererad:
2026-11-11 KL. 09:00
Premium

Skyttedrottningen opererad: "Det finns inte på tapeten"

Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:37

Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in

Strömavbrott drabbade över tusen kunder
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:11

Strömavbrott drabbade över tusen kunder

Efter höstens tågkaos – här mötte polisen och SJ eleverna
NYHETER 2026-11-10 KL. 20:00
Premium

Efter höstens tågkaos – här mötte polisen och SJ eleverna

29-åringen får chansen på jättearenan: ”Barndomsdröm”
SPORT 2026-11-10 KL. 19:00
Premium

29-åringen får chansen på jättearenan: ”Barndomsdröm”

AI i fokus när näringslivet samlas för techdag
NYHETER 2026-11-10 KL. 18:00
Premium

AI i fokus när näringslivet samlas för techdag

Efter inbrottsförsöket – redo för gäster
NYHETER 2026-11-10 KL. 17:07
Premium

Efter inbrottsförsöket – redo för gäster

Debatt: När ska regeringen upptäcka Halland?
DEBATT 2026-11-10 KL. 16:00

Debatt: När ska regeringen upptäcka Halland?

Avslöjar: Lämnar efter degraderingen – klar för Åsa
FOTBOLL 2026-11-10 KL. 14:33
Premium

Avslöjar: Lämnar efter degraderingen – klar för Åsa

SPORT 2026-11-10 KL. 12:59
Premium

"Det är inte jättemånga bröder som fått spela ett mästerskap tillsammans"

Kullaviksbröderna tog plats i VM-truppen

Knarkhärvan växer – fler frihetsberövade
NYHETER 2026-11-10 KL. 12:29
Premium

Knarkhärvan växer – fler frihetsberövade

Bråk med flickvännen slutade i våldsam taxiattack
NYHETER 2026-11-10 KL. 11:54
Premium

Bråk med flickvännen slutade i våldsam taxiattack

Boende om byggplanerna: ”Det är lite tveeggat”
NYHETER 2026-11-10 KL. 08:00

Boende om byggplanerna: ”Det är lite tveeggat”

Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:34

Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen

Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna ut
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:00

Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna ut

Dubbla premiärmål när segersviten förlängdes
HANDBOLL 2026-11-09 KL. 21:16
Premium

Dubbla premiärmål när segersviten förlängdes

82-årige Frillesåsbon reste till krigets Ukraina
FAMILJ 2026-11-09 KL. 20:00
Premium

82-årige Frillesåsbon reste till krigets Ukraina

Drönarlarm tvingade tåget att utrymmas fem gånger • Besökte hemliga platser • ”Min fru tyckte inte om att jag skulle åka”

Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket
NYHETER 2026-11-09 KL. 19:00
Premium

Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket

Viktiga aktörer samlas på slottet – ska stå redo vid kris
NYHETER 2026-11-09 KL. 18:00
Premium

Viktiga aktörer samlas på slottet – ska stå redo vid kris

Förlänger kontraktet – fortsatt oklart kring skadan:
HANDBOLL 2026-11-09 KL. 15:44
Premium

Förlänger kontraktet – fortsatt oklart kring skadan: "Dag för dag"

Elpriserna fortsätter stiga – då vänder det
NYHETER 2026-11-09 KL. 13:15

Elpriserna fortsätter stiga – då vänder det

Stal paket för 329 kr – får fängelse
NYHETER 2026-11-09 KL. 11:30
Premium

Stal paket för 329 kr – får fängelse

Lokala framgångar och nytt
SPORT 2026-11-09 KL. 11:00
Premium

Lokala framgångar och nytt "pers" för landslagsstjärnan

Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning
NYHETER 2026-11-09 KL. 10:07

Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning

Tränarens beröm:
ISHOCKEY 2026-11-09 KL. 09:46
Premium

Tränarens beröm: "Enormt bra försvarsspel"

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-11-11 KL. 13:18
Efter splittringen: C-topparna om regeringsfrågan
NYHETER 2026-11-11 KL. 12:51
Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-11-11 KL. 12:03
Kungsbackaföretaget öppnar butik i temaparken
Premium | FOTBOLL 2026-11-11 KL. 09:00
Skyttedrottningen opererad: "Det finns inte på tapeten"
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:37
Strul i tågtrafiken – flera avgångar ställs in
NYHETER 2026-11-11 KL. 07:11
Strömavbrott drabbade över tusen kunder
Premium | NYHETER 2026-11-11 KL. 07:00
Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 20:00
Efter höstens tågkaos – här mötte polisen och SJ eleverna
Premium | SPORT 2026-11-10 KL. 19:00
29-åringen får chansen på jättearenan: ”Barndomsdröm”
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 18:00
AI i fokus när näringslivet samlas för techdag
Premium | NYHETER 2026-11-10 KL. 17:07
Efter inbrottsförsöket – redo för gäster
DEBATT 2026-11-10 KL. 16:00
Debatt: När ska regeringen upptäcka Halland?

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.