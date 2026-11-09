Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut

Under onsdagseftermiddagen inkom larm om rökuteckling från en villa. Räddningstjänsten ryckte ut.
Det var strax efter klockan 12 som räddningstjänsten larmades om att det kom rök från en villa i Kullavik.
På plats kunde räddningstjänsten konstatera att det inte rörde sig om någon brand. I stället kom röken från en värmepanna.
Räddningstjänsten kontrollerade pannan och lämnade sedan platsen.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.