Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut

Av Linnea Andersson

Under onsdagseftermiddagen inkom larm om rökuteckling från en villa. Räddningstjänsten ryckte ut.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var strax efter klockan 12 som räddningstjänsten larmades om att det kom rök från en villa i Kullavik.

På plats kunde räddningstjänsten konstatera att det inte rörde sig om någon brand. I stället kom röken från en värmepanna.

Räddningstjänsten kontrollerade pannan och lämnade sedan platsen.