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NYHETER 2026-11-11 KL. 07:00
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Förslaget: 70 procent av nya bostäder ska vara småhus

Av Thomas Östberg

Moderaterna vill se att det bygga fler villor, radhus, kedjehus och parhus i Kungsbacka. På kommunstyrelsens arbetsutskott i dag presenterade man därför ett initiativ om att 70 procent av husen som byggs ska vara småhus. I tjänstemannaförslaget till nämndbudget var andelen endast 20 procent.

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