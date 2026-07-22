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SPORT 2026-07-31 KL. 11:00

Dubbla SM-guld till Elin från Kungsbacka

Av Andreas Linder

Förra året ville Elin Kareld mest ha kul på veteran-SM. I år var det andra puckar. Kareld vann dubbla SM-guld.
– Jag hade inga förväntningar på medalj, säger hon.

Dubbla SM-guld till Elin från Kungsbacka
Elin Kareld och dubbelpartnern Ylva Kaiser. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

TENNIS

Elin Kareld från Kungsbacka TK lämnade förra årets veteran-SM med en uppmaning till sig själv. Hon skulle träna hårdare inför nästa år.

– Jag var inte förberedd förra gången, säger hon.

Elin satte sig i hårdträning. Gym, löpning – och dessutom fler tennismatcher för att få upp rutinen.

– Därför har jag mindre matchnerver i dag. Jag får inte längre gummiarm av nervositet.

Och träningen gav utdelning. På årets veteran-SM i Båstad vann Elin dubbla SM-guld, i klasserna damdubbel 35+ och mixed 45 +. Det senare guldet väger tyngst – Elin och partnern Michael Henriksson slog storfavoriterna i finalen.

– De har vunnit nästan varje gång de senaste fem, tio åren, säger hon. Dessutom är konkurrensen i mixedklassen tuff generellt.

Bland annat avgjorde Elin och Michaels starka servar:

– Det är extra viktigt att serva bra i mixedklassen. Om du servar svagt är det lätt för herrspelaren i motståndarlaget att avgöra. Vi stod också för starka servreturer och bra baslinjespel.

Och Elin vann alltså också damdubbelklassen. Men den vinsten kändes lite tråkigare – Elin och partnern Ylva vann på WO.

– En spelare i motståndarduon fick problem med ryggen. Tennis är en slitsam sport, många på SM går runt med knäskydd och axelskydd. Det var tråkigt att vinna på WO – vi ville spela matchen.

I damsingelklassen 45 + förlorade Elin i semifinal. Samtidigt ser hon förbättringar i sitt spel också på individuell nivå.

– Jag spelar mer aggressivt. I damtennis är det lätt att prioritera att få bollen över nät – men nu är jag bättre på att placera och på att pressa motståndaren. Det har gett utdelning, både i singeln och dubbeln, säger hon.

Och utdelning gav det, i form av två medaljer.

– Jag gick in i tävlingen utan någon förväntan på medalj. Jag är stolt över min prestation och att jag höll ihop fysiskt.

Nu väntar en vilovecka för Elin. Hon ombeds lyfta vad hon tar med sig från SM-veckan:

– Att man spelar bäst tennis när man har roligt.



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