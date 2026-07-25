Krönika: Viktigt att ta debatten – snart är det val

Stefan Pettersson, chefredaktör. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I förra veckan arrangerade Företagarna och vi på Norra Halland politikerdebatt. Missade du den? Det var synd, för det var en utmärkt möjlighet att ställa våra politiker mot väggen. Kvällen startade med vimmel med politikerna i Teaterns foajé. Sedan var det dags för själva huvudnumret, politikerdebatten, som Tobias Herbertzon modererade på ett utmärkt sätt. Om du har blivit nyfiken så kan du gå in på vår sajt och kolla på rörliga klipp och liverapporten i efterhand.

Gav då debatten några svar? Ja det tycker jag, men merparten av svaren var väntade för den som hänger med i den lokala politiska debatten. Men alltid intressant att få det till sig på plats.

En fråga som engagerar och bekymrar många i södra kommundelen är regionens planer på att sätta stopp för buss 732. I varje fall mellan Åsa och Frillesås. Den minst sagt populära busslinjen vill Region Halland, i en förstudie om förändrad kollektivtrafik, mer eller mindre slakta. Färre avgångar och dessutom noll turer mellan Åsa och Frillesås. Här hade några otur när det skulle tänkas till.

Den frågan dök upp under debattkvällen. Men enligt politikerna som deltog så behöver inte Frillesåsborna oroa sig. ”Vi ska inte få ett glapp mellan Åsa och Frillesås. Det kan vi garantera i Alliansen”, förklarade regionpolitikern Hanna Schölander (L). Och övriga i Alliansen nickade instämmande.

Vad bra, men trots det är förstudien ett faktum. Nu ska jag inte oroa alla Frillesåsbor i onödan, men jag skulle nog vänta med att blåsa faran över tills det är beslutat hur kollektivtrafiken ska rulla framöver. Märkligare lappkast än så har det varit gott om inom politiken. Så fortsätt gärna att skriva insändare i ämnet eller ta upp det när ni pratar med era lokal- eller regionpolitiker. Det är bästa sättet att påverka.

Ha en trevlig helg.

Stefan Pettersson, chefredaktör