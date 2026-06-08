Drömstart för Sverige i VM: "En fantastisk insats"

Av Christian Johansson

Dubbla drömmål, ett anfallsess som var glödhet och en överkörning i VM-premiären.

Sverige har fått en smakstart på mästerskapet.



Fotboll. Yasin Ayari med tunisisk far valde att representera Sverige. Det var också mittfältaren som inledde målskyttet i Blågults VM-premiär. Den tidigare AIK-mittfältaren fångade upp en boll och mörsade in 1–0 men en pangträff.

Alexander Isak utökade efter ett målvaktsingripande som doftade gärdsgårdsserien.

Under en period i andra halvlek var Sverige lite skakade, men då klev matchens stora förgrundsfigur fram på nytt.

Yasin Ayari skulle slå till med ytterligare ett drömmål med sin högerfot på tilläggstid, men Sveriges främste var Alexander Isak. Anfallsstjärnan har haft en svag och strulig säsong i Liverpool – i premiären glänste han från start.

Tunisiern Ellyes Skhiri skulle vända upp djupt ner på egen planhalva – då roffade Isak åt sig bollen och Viktor Gyökeres punkterade i praktiken matchen.

– Jag är verkligen nöjd med spelarna. De gav allt och hanterade matchen väldigt bra. Vi släppte in ett billigt mål, men överlag var vi solida och farliga framåt, säger förbundskaptenen Graham Potter till SVT.

– Det är otroligt. Det är en känsla man inte kan beskriva. Det var emotionellt att spela mot Tunisien, säger Yasin Ayari till SVT.

5–1 och Sverige har fått en drömstart på VM.

Alexander Isak, också han till SVT:

– Otroligt! Det var ett otroligt stöd på plats. Vi gör en fantastisk insats från början till slut.

I den andra matchen i Sveriges grupp delade Nederländerna och Japan på poängen efter att Japan sent kvitterat till 2–2.