Ett lag kvar – ett lag får lämna golfens högsta serie

Av Andreas Linder

Samtliga Kungsbackalag misade att ta sig till slutspel i lag-SM i golf. Via kvalspelet lyckades Kungsbacka GK:s damlag hålla sig kvar i högsta serien – men inte herrlaget.





Lisa Palmgren deltog i Kungsbackalaget som höll sig kvar i lag-SM. Arkivfoto: Wiktoria Klos

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

GOLF. De åtta lag som inte kvalificerade sig för slutspel gjorde upp om fortsatt spel i högsta divisionen under torsdagen och fredagen. På damsidan behövde Gräppås GK och Kungsbacka GK placera sig bland de fyra bästa klubbarna, på herrsidan spelade Kungsbacka GK om en plats bland de två bästa. På torsdagen stod det klart att ett av lagen lyckades kvalificera sig för fortsatt spel i lag-SM nästa år: Kungsbacka GK:s damer. Laget slog Gävle GK med 2–1.

Desto sämre gick det för Gräppås GK:s damer, som förlorade sin kvartsfinal mot Lidköping GK med 1–2. Också Kungsbacka GK:s herrar blev utslagna i kvartsfinal, mot Umeå GK. Ställningen blev 2–3.

Resultaten i lag-SM innebär att Gräppås damer och Kungsbackas herrar spelar i division ett nästa år. Kungsbackas damer stannar i den högsta divisionen lag-SM.