Soligt idag – men så förändras vädret under veckan

Passa på att njuta idag. Redan under natten väntas moln och skurar dra in över Kungsbacka.
– Det är lite "varannandagsväder" de kommande dagarna, säger Johan Lundberg, meteorolog vid SMHI.
Början av veckan har bjudit på sol och behagliga temperaturer på drygt 20 grader.
– Idag, tisdag, blir det mycket sol. Sen kan det växa till lite stackmoln under eftermiddagen men solen väntas titta fram igen under kvällen. Temperaturen kommer att ligga mellan 20 till 24 grader, säger Johan Lundberg.
Men säg den lycka som varar.
– Det är lite varannandagsväder de kommande dagarna. Redan under natten till onsdag rör det sig in lite moln och det kan förekomma skurar, det gäller även under förmiddagen. Onsdagen ser ostadig ut med mycket moln och tidvis skurar. Temperaturen blir också lägre med omkring 20 grader i Kungsbacka.
Som utlovat väntas vädret stabiliseras igen under torsdagen.
– Även om det kan vara lite moln tidvis kommer det finnas utrymme för en hel del sol under torsdagen, det kommer vara mestadels uppehåll och dryga 20 grader, säger meteorologen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.