Tappade säckar skapade problem på Säröleden

Två stora säckar mitt på vägbanan. Det skapar problem på Säröleden under tisdagsförmiddagen.
Trafikverket är informerade om de båda säckarna och är på väg ut för att få bort säckarna från vägbanan.
De båda säckarna har troligen ramlat av ett fordon.
De ligger på körbanan i norrgående riktning och det är en liten bit in i Göteborgs kommun som säckarna skapar problem.
En del köer kan uppstå på platsen och Trafikverket räknar med att ha säckarna borta vid 11-tiden.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.