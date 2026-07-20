Tappade säckar skapade problem på Säröleden

Två stora säckar mitt på vägbanan. Det skapar problem på Säröleden under tisdagsförmiddagen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Trafikverket är informerade om de båda säckarna och är på väg ut för att få bort säckarna från vägbanan.

De båda säckarna har troligen ramlat av ett fordon.

De ligger på körbanan i norrgående riktning och det är en liten bit in i Göteborgs kommun som säckarna skapar problem.

En del köer kan uppstå på platsen och Trafikverket räknar med att ha säckarna borta vid 11-tiden.