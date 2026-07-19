Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-20 KL. 19:00
Premium

Rådet – snart dags att förebygga måsproblemen

Av Thomas Östberg

Störande måsar och trutar som skriker, rotar bland sopor och uppträder aggressivt är vanliga under den pågående häckningssäongen. För de fastighetsägare som har fågelproblem och vill minska risken för att det ska bli likadant nästa sommar är det bra att påbörja det förebyggande arbetet i god tid. Helst redan nu i augusti.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 20:00
Ercan ger inte upp hoppet om alkoholtillstånd i Åsa
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 19:00
Rådet – snart dags att förebygga måsproblemen
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 17:00
Smaker från 24 länder intar torget: "Mat förbrödrar"
NYHETER 2026-07-20 KL. 16:42
Brand i villa i Kullavik
NYHETER 2026-07-20 KL. 15:53
Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu
NYHETER 2026-07-20 KL. 13:08
Över 1 200 påverkades av strömavbrott i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 12:30
Fel saker slängs i toaletten – då blir det badförbud
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 11:50
Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen?
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:58
Trafikolycka på E6 - hade stor trafikpåverkan
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:30
Bilist stoppad i natt - misstänks för grov rattfylla

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-20 KL. 10:58
Trafikolycka på E6 - hade stor trafikpåverkan
NYHETER 2026-07-19 KL. 07:45
Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen
NYHETER 2026-07-20 KL. 08:00
Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 07:30
Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 11:50
Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen?

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.