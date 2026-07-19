Rådet – snart dags att förebygga måsproblemen

Störande måsar och trutar som skriker, rotar bland sopor och uppträder aggressivt är vanliga under den pågående häckningssäongen. För de fastighetsägare som har fågelproblem och vill minska risken för att det ska bli likadant nästa sommar är det bra att påbörja det förebyggande arbetet i god tid. Helst redan nu i augusti.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: