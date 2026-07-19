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NYHETER 2026-07-21 KL. 07:08

Stökig kvinna försökte bita polis i natt

Av Ronny Karlsson

Det blev bråkigt på en plats i centrala Kungsbacka under natten till tisdag. En kvinna ska bland annat ha försökt att bita en polis.

Stökig kvinna försökte bita polis i natt
Polis och ordningsvakter fick ingripa mot en kvinna i centrala Kungsbacka.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax efter 23.00 kallades polis till platsen efter att en kvinna varit rejält berusad.

När polis kom till platsen skulle kvinnan omhändertas, men då eskalerade det hela.

Kvinnan ska då ha slagit en ordningsvakt samt försökt att bita en polis i samband med insatsen. Till slut kunde kvinnan omhändertas.

Hon misstänks nu för våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman samt försök till våld mot tjänsteman.

– Det blev en rad misstankar och hon blev omhändertagen för berusning, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.



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