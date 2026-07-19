Stökig kvinna försökte bita polis i natt

Det blev bråkigt på en plats i centrala Kungsbacka under natten till tisdag. En kvinna ska bland annat ha försökt att bita en polis.
Strax efter 23.00 kallades polis till platsen efter att en kvinna varit rejält berusad.
När polis kom till platsen skulle kvinnan omhändertas, men då eskalerade det hela.
Kvinnan ska då ha slagit en ordningsvakt samt försökt att bita en polis i samband med insatsen. Till slut kunde kvinnan omhändertas.
Hon misstänks nu för våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman samt försök till våld mot tjänsteman.
– Det blev en rad misstankar och hon blev omhändertagen för berusning, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.
Kungsbackabon Per Fritzell njuter av varje föreställning
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.