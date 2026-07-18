Brand i villa i Kullavik

Av Tove Eliasson

Räddningstjänst larmad till hus i Kullavik.



Genrebild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom 16.17 under måndagseftermiddagen. Räddningstjänst ska ha blivit kontaktade av väktarbolaget och har precis kommit fram till villan med flera enheter.

Uppdatering:

Ledningscentralen på Räddningstjänsten Storgöteborg meddelar vid 16.50 att branden nu är släckt. Inga personer ska ha befunnit sig i huset när branden utbröt.