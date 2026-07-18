Brand i villa i Kullavik

Räddningstjänst larmad till hus i Kullavik.
Larmet kom 16.17 under måndagseftermiddagen. Räddningstjänst ska ha blivit kontaktade av väktarbolaget och har precis kommit fram till villan med flera enheter.
Uppdatering:
Ledningscentralen på Räddningstjänsten Storgöteborg meddelar vid 16.50 att branden nu är släckt. Inga personer ska ha befunnit sig i huset när branden utbröt.
Kungsbackabon Per Fritzell njuter av varje föreställning
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.