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NYHETER 2026-07-21 KL. 09:08
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Sänggrind lämnades öppen – boende bröt höften

Av Christina Wagner

En person på ett boende i Kungsbacka bröt höften när personal glömde en sänggrind.

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