Olycka på Onsalavägen – stor trafikpåverkan under morgonen

Av Ronny Karlsson, Carl Johan Mårtensson

En trafikolycka inträffade på Onsalavägen under tisdagsmorgonen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

SOS Alarm fick kännedom om olyckan klockan 06.42 på tisdagsmorgonen. De första uppgifterna talar om att två bilar är inblandade.

Olyckan ska ha inträffat nära pendelparkeringen, inte så långt från korsningen till E6. Vägen är helt avstängd i riktning mot Onsala.

– Vi är på plats, det ska vara en sidokollision mellan två bilar. Alla ska vara ute ur bilarna och det verkar inte vara några större personskador. Polis och ambulans har valt att avvakta, säger Mats Gränsmark, larm- och ledningsbefäl på räddningstjänsten, klockan 06.55.

– Det är mycket splitter och annat på vägen och vi håller på att sanerar så att vi kan öppna vägbanan i båda riktningarna så fort som möjligt.

Enligt Trafikverket har olyckan stor påverkan på trafiken.

UPPDATERING 07.20:

Olyckan är nu avklarad och ingen ambulans kallades till platsen.

– Vi har lämnat platsen och vägen är öppen och farbar i båda riktningarna, säger Mats Gränsmark, larm- och ledningsbefäl.

Artikeln uppdateras