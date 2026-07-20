Blomsterrabatt fattade eld – räddningstjänsten kallades

Av Carl Johan Mårtensson

Ett larm om en brand i en villaträdgård kom in till räddningstjänsten strax före 14-tiden.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in vid klockan 13.48 under tisdagen. En blomsterrabatt i en villaträdgård i Fjärås ska ha fattat eld och det ska vara villaägarna som själva tagit kontakt med räddningstjänsten.

– Det är en brand i en blomsterrabatt. De har försökt släcka den själva men vi har åkt ner för att hjälpa dem. Det är ingen större omfattning på branden och läget ska vara lugnt, säger Maria Berndtsson, larm- och ledningsoperatör, räddningstjänsten.