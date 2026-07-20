Blomsterrabatt fattade eld – räddningstjänsten kallades

Ett larm om en brand i en villaträdgård kom in till räddningstjänsten strax före 14-tiden.
Larmet kom in vid klockan 13.48 under tisdagen. En blomsterrabatt i en villaträdgård i Fjärås ska ha fattat eld och det ska vara villaägarna som själva tagit kontakt med räddningstjänsten.
– Det är en brand i en blomsterrabatt. De har försökt släcka den själva men vi har åkt ner för att hjälpa dem. Det är ingen större omfattning på branden och läget ska vara lugnt, säger Maria Berndtsson, larm- och ledningsoperatör, räddningstjänsten.
Satsning ger Teknik tid att göra annat
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.