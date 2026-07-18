Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu

Av Carl Johan Mårtensson

Efter helgens kraftiga väderomslag har det blivit rejält mycket kallare i vattnet på några av de mest populära badplatserna.



På vissa badplatser håller sig tempen fortsatt över 20-gradersstrecket. Akrivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Förra veckans värmebölja satte sina spår även på badvattentemperaturerna. På vissa badplatser nådde temperaturen hela vägen upp till 24 grader när det var som varmast.

Men i helgen skedde ett väderomslag och regn och kyla drog in över Kungsbacka. Det verkar ha påverkat badvattentemperaturerna som nu är nere på 18 grader på sina håll.





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 18 grader (20 juli)

Utholmen: 19 grader (20 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (19 juli)

Lygnern: 20 grader (20 juli)

Stora Hornsjön: 21 grader (20 juli)

Tjolöholm: 19 grader (20 juli)

Torstensvik: 18 grader (20 juli)

Stora Iglakärr: 21 grader (20 juli)

Hanhals: 18 grader (20 juli)

Lerkils: 18 grader (20 juli)