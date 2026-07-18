Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu

Efter helgens kraftiga väderomslag har det blivit rejält mycket kallare i vattnet på några av de mest populära badplatserna.
Förra veckans värmebölja satte sina spår även på badvattentemperaturerna. På vissa badplatser nådde temperaturen hela vägen upp till 24 grader när det var som varmast.
Men i helgen skedde ett väderomslag och regn och kyla drog in över Kungsbacka. Det verkar ha påverkat badvattentemperaturerna som nu är nere på 18 grader på sina håll.
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 18 grader (20 juli)
Utholmen: 19 grader (20 juli)
Åsa Vita Sand: 18 grader (19 juli)
Lygnern: 20 grader (20 juli)
Stora Hornsjön: 21 grader (20 juli)
Tjolöholm: 19 grader (20 juli)
Torstensvik: 18 grader (20 juli)
Stora Iglakärr: 21 grader (20 juli)
Hanhals: 18 grader (20 juli)
Lerkils: 18 grader (20 juli)
Kungsbackabon Per Fritzell njuter av varje föreställning
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.