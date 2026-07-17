Tjuvar misslyckades att göra inbrott i sommarstuga

En eller flera tjuvar skulle slå till mot en sommarstuga. Men något byte blev det inte då det inte kunde ta sig in.
Det var under söndagen som det anmäldes in ett brott till polisens kontaktcenter.
En ägare till en sommarstuga i Särö uppmärksammade då polisen på att någon ovälkommen varit på platsen.
– En eller flera personer hade försökt att ta sig in, det var brytmärken på ett fönster. Men det fanns inga andra spår och inget är anmält stulet så inbrottet blev inte fullbordat, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.
Det har upprättats en anmälan om försök till inbrott men det finns ingen misstänkt i nuläget.
Kungsbackabon Per Fritzell njuter av varje föreställning
"Fick en sån jäkla frossa så jag låg bara och skakade"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.