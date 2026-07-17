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NYHETER 2026-07-20 KL. 10:00

Tjuvar misslyckades att göra inbrott i sommarstuga

Av Ronny Karlsson

En eller flera tjuvar skulle slå till mot en sommarstuga. Men något byte blev det inte då det inte kunde ta sig in.

Tjuvar misslyckades att göra inbrott i sommarstuga
Ett misslyckat inbrott har anmälts till polisen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under söndagen som det anmäldes in ett brott till polisens kontaktcenter.

En ägare till en sommarstuga i Särö uppmärksammade då polisen på att någon ovälkommen varit på platsen.

– En eller flera personer hade försökt att ta sig in, det var brytmärken på ett fönster. Men det fanns inga andra spår och inget är anmält stulet så inbrottet blev inte fullbordat, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Det har upprättats en anmälan om försök till inbrott men det finns ingen misstänkt i nuläget.



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