Debatt: Vad är bästa organisation för sjukvården?

Vad är bästa organisation för sjukvården, frågar sig debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Detta valet, också förra valet diskuteras organisation för vården i landet. Staten torgförs som den bästa utföraren av några, andra hävdar, majoriteten, att närheten mellan styrning och utförande behöver drivas, som nu, genom regionerna.

Jag företräder SPF Seniorerna i Halland. För våra medlemmar, 13 000 i Halland, och alla andra seniorer, är närheten viktig. Gäller både beslut och utförande.

Vårdcentraler/Primärvården/Den nära vården är väldigt viktig i sjukvårdsorganisationen. Vi har det bra i Halland, vad gäller en decentraliserad primärvård.

Jag är rätt säker på att sitter man centralt i huvudstaden och ser över organisationen, behöver spara pengar, kommer man att rycka i den närhet vi har mellan vårdcentralerna. Det är bara en sak som kan hända.

Tron på att sjukvården blir bättre genom centralstyrning är ett feltänk. Det skulle bli Sveriges största myndighet. Bara i Halland har vi 6 000 anställda i vården.

Däremot kan Socialstyrelsen bli både vassare och snabbare i vissa viktiga frågor, där vi behöver ha samma bestämmelser i landet. Vaccineringar, screaning till exempel.

Utjämningssystem, ersättning till områden som levererar el är ekonomiska system som behöver ses över. Dessa leverantörer finns ofta i befolkningsmässigt därmed ekonomiskt svaga regioner. Resurserna har svårt att räcka till det primära. Det är orättfärdigt.

Regioner har också ansvar för trafikfrågor, samhällsutveckling, kultur med mera. Slå inte sönder den förändring som gjordes för några år sen då en del statliga styrningar överlämnades till de folkvalda regionerna.

Närhet, tillika samarbete över gränserna, har aldrig varit fel. Ändra inte på det genom en gigantiskt centralisering.

Ulla Rickardsson, ordförande SPF Seniorerna Halland

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