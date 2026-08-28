Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-08-31 KL. 10:00

Debatt: Det ska löna sig att arbeta

Debatt: Det ska löna sig att arbeta
Det ska löna sig att arbeta, tycker debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Valrörelsen är igång och Socialdemokraterna öppnar plånboken, skattebetalarnas plånbok.

Nu lovar S dubbla barn- och studiebidrag inför jul och sommarlov. Samtidigt vill man helt slopa karensavdraget, ytterligare en reform som riskerar att kosta många miljarder.

Det låter naturligtvis trevligt. Vem vill inte ha mer pengar? Men pengarna måste först tas någonstans ifrån. Och om kostnaden för slopad karens läggs på arbetsgivarna får företagen, inte minst våra många småföretag i Kungsbacka, en högre nota.

Här blir skillnaden mot Sverigedemokraternas och regeringens politik inom Tidösamarbetet tydlig.

Vi har valt att stärka människors egen ekonomi. Skatten har sänkts på arbete och pension, men också för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Matmomsen halveras tillfälligt, elskatten och barnomsorgsavgifterna sänks. Skatten på bensin och diesel har sänkts och reduktionsplikten förändrats för att pressa drivmedelskostnaderna.

Det märks även i Kungsbacka, där många är beroende av bilen samtidigt som mat, el och boende tar en stor del av inkomsten.

I regeringens exempel med en polis, en sjuksköterska och två barn innebär reformerna drygt 5 000 kronor mer i plånboken per månad 2026 jämfört med 2022.

För många familjer handlar vår politik alltså om betydligt mer än S dubbla barnbidrag. Men den viktigaste skillnaden är vem som bestämmer över pengarna.

Vi sänker skatter och kostnader så att människor får behålla mer själva. S vill i större utsträckning ta in pengarna och sedan bestämma när och hur de ska delas ut.

Vi tycker att Kungsbackaborna själva ska bestämma över mer av sina pengar. Mat, bolån, el, barnens aktiviteter eller bilen? Familjen vet bättre än staten var pengarna behövs.

Självklart ska vi ha starka trygghetssystem för den som behöver stöd. Men för den som arbetar ska principen vara enkel: Det ska löna sig att arbeta och du ska få bestämma över mer av dina egna pengar. Det är skillnaden.

Carita Boulwén (SD)

riksdagsledamot och ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

Läs mer debatt:

Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid

Debatt: Frillesås tågstation – ett saftigt valfläsk?

Debatt: Skamlöst mot dödssjuka



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-08-31 KL. 11:00
Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt
DEBATT 2026-08-31 KL. 10:00
Debatt: Det ska löna sig att arbeta
DEBATT 2026-08-30 KL. 15:00
Debatt: LSS är en rättighet
DEBATT 2026-08-30 KL. 14:00
Debatt: Synpunkter på bostadsfrågor
DEBATT 2026-08-30 KL. 12:30
Debatt: Vågar du rösta på S lokalt?
DEBATT 2026-08-29 KL. 15:00
Debatt: Barn ska inte ärva ett skuldberg
DEBATT 2026-08-29 KL. 14:30
Debatt: Dags för lika lön för lika arbete
DEBATT 2026-08-29 KL. 14:00
Debatt: Låt vården ta större plats
DEBATT 2026-08-28 KL. 17:00
Debatt: Larmklockorna behöver ringa
DEBATT 2026-08-28 KL. 16:30
Debatt: Ska vården styras av jakt på röster?

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-08-29 KL. 14:30
Debatt: Dags för lika lön för lika arbete
DEBATT 2026-08-30 KL. 12:30
Debatt: Vågar du rösta på S lokalt?
DEBATT 2026-08-29 KL. 15:00
Debatt: Barn ska inte ärva ett skuldberg
DEBATT 2026-08-29 KL. 14:00
Debatt: Låt vården ta större plats
DEBATT 2026-08-30 KL. 15:00
Debatt: LSS är en rättighet

Fler nyheter

Blåljus: Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hundSport: FBK förnedrades: "Från att sväva på moln till så långt ner i källaren"Nyheter: Butik i konkurs – tredje försöket vid stationenNyheter: Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till
Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka
NYHETER 2026-08-31 KL. 12:45
Premium

Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka

TV-klipp och nyheter

Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm
2026-08-31 KL. 11:45
Premium

Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm

Stort intresse för 15 nya tomter – en redan bokad
2026-08-31 KL. 06:45
Premium

Stort intresse för 15 nya tomter – en redan bokad

Blytungt för Kif:
2026-08-31 KL. 12:05
Premium

Blytungt för Kif: "Ser hyfsat mörkt ut"

Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund
2026-08-31 KL. 10:29

Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund

Sporten i korthet
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:42
Premium

Sporten i korthet

Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt
DEBATT 2026-08-31 KL. 11:00

Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt

FBK förnedrades:
BANDY 2026-08-31 KL. 10:12
Premium

FBK förnedrades: "Från att sväva på moln till så långt ner i källaren"

Debatt: Det ska löna sig att arbeta
DEBATT 2026-08-31 KL. 10:00

Debatt: Det ska löna sig att arbeta

Åsatränaren:
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 09:53
Premium

Åsatränaren: "Bara att planera för 2027"

Butik i konkurs – tredje försöket vid stationen
NYHETER 2026-08-31 KL. 09:00
Premium

Butik i konkurs – tredje försöket vid stationen

Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till
NYHETER 2026-08-31 KL. 08:14

Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till

Tina kritiserar förskolans rutiner: ”På tok för sällan”
NYHETER 2026-08-31 KL. 07:30
Premium

Tina kritiserar förskolans rutiner: ”På tok för sällan”

Avgjorde i slutminuterna:
FOTBOLL 2026-08-30 KL. 21:11
Premium

Avgjorde i slutminuterna: "Onödigt stressigt"

Aranäs var aldrig nära en mirakelvändning
HANDBOLL 2026-08-30 KL. 19:51
Premium

Aranäs var aldrig nära en mirakelvändning

Fullt på visningarna av 2000-årigt bostadshus
NYHETER 2026-08-30 KL. 16:45
Premium

Fullt på visningarna av 2000-årigt bostadshus

Bil körde in i räcke
NYHETER 2026-08-30 KL. 16:25

Bil körde in i räcke

60-talsvilla med pool och fjordutsikt lockade
NYHETER 2026-08-30 KL. 15:45
Premium

60-talsvilla med pool och fjordutsikt lockade

Debatt: LSS är en rättighet
DEBATT 2026-08-30 KL. 15:00

Debatt: LSS är en rättighet

Debatt: Synpunkter på bostadsfrågor
DEBATT 2026-08-30 KL. 14:00

Debatt: Synpunkter på bostadsfrågor

Nyförvärvet debuterade när OBK fick stryk
FOTBOLL 2026-08-30 KL. 13:59
Premium

Nyförvärvet debuterade när OBK fick stryk

Drömstarten satte tonen:
FOTBOLL 2026-08-30 KL. 13:26
Premium

Drömstarten satte tonen: "Alla var skitbra"

Redo att styra Kungsbacka i nytt samarbete
POLITIK 2026-08-30 KL. 13:00
Premium

Redo att styra Kungsbacka i nytt samarbete

Lokala partiledare intervjuas inför valet

Debatt: Vågar du rösta på S lokalt?
DEBATT 2026-08-30 KL. 12:30

Debatt: Vågar du rösta på S lokalt?

Torskade trots 18-åringens mål i debuten
FOTBOLL 2026-08-30 KL. 12:14
Premium

Torskade trots 18-åringens mål i debuten

Tre terapeuter startar nytt hälsocenter i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-30 KL. 10:30
Premium

Tre terapeuter startar nytt hälsocenter i Kungsbacka

Nervös inför varje spelning – trots 32 år på scen
KULTUR & NÖJE 2026-08-30 KL. 10:00
Premium

Nervös inför varje spelning – trots 32 år på scen

• Löftet inför stadsfestivalen • Scenskräcken • Turnélivet

Ny laddstation på plats i Onsala
NYHETER 2026-08-29 KL. 16:45
Premium

Ny laddstation på plats i Onsala

Personbil hamnade i diket
BLÅLJUS 2026-08-29 KL. 16:27

Personbil hamnade i diket

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 12:45
Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka
Premium | FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:42
Sporten i korthet
Premium | FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:05
Blytungt för Kif: "Ser hyfsat mörkt ut"
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 11:45
Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm
DEBATT 2026-08-31 KL. 11:00
Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt
NYHETER 2026-08-31 KL. 10:29
Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund
Premium | BANDY 2026-08-31 KL. 10:12
FBK förnedrades: "Från att sväva på moln till så långt ner i källaren"
DEBATT 2026-08-31 KL. 10:00
Debatt: Det ska löna sig att arbeta
Premium | FOTBOLL 2026-08-31 KL. 09:53
Åsatränaren: "Bara att planera för 2027"
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 09:00
Butik i konkurs – tredje försöket vid stationen
NYHETER 2026-08-31 KL. 08:14
Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 07:30
Tina kritiserar förskolans rutiner: ”På tok för sällan”

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Nya vd:n Mia Forsäng började sitt nya jobb på plats tionde augusti. Trots det är hon redan full av idéer, men först vill hon lyssna in personalen och ge dem arbetsro.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.