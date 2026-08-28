Debatt: Det ska löna sig att arbeta

Det ska löna sig att arbeta, tycker debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Valrörelsen är igång och Socialdemokraterna öppnar plånboken, skattebetalarnas plånbok.

Nu lovar S dubbla barn- och studiebidrag inför jul och sommarlov. Samtidigt vill man helt slopa karensavdraget, ytterligare en reform som riskerar att kosta många miljarder.

Det låter naturligtvis trevligt. Vem vill inte ha mer pengar? Men pengarna måste först tas någonstans ifrån. Och om kostnaden för slopad karens läggs på arbetsgivarna får företagen, inte minst våra många småföretag i Kungsbacka, en högre nota.

Här blir skillnaden mot Sverigedemokraternas och regeringens politik inom Tidösamarbetet tydlig.

Vi har valt att stärka människors egen ekonomi. Skatten har sänkts på arbete och pension, men också för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Matmomsen halveras tillfälligt, elskatten och barnomsorgsavgifterna sänks. Skatten på bensin och diesel har sänkts och reduktionsplikten förändrats för att pressa drivmedelskostnaderna.

Det märks även i Kungsbacka, där många är beroende av bilen samtidigt som mat, el och boende tar en stor del av inkomsten.

I regeringens exempel med en polis, en sjuksköterska och två barn innebär reformerna drygt 5 000 kronor mer i plånboken per månad 2026 jämfört med 2022.

För många familjer handlar vår politik alltså om betydligt mer än S dubbla barnbidrag. Men den viktigaste skillnaden är vem som bestämmer över pengarna.

Vi sänker skatter och kostnader så att människor får behålla mer själva. S vill i större utsträckning ta in pengarna och sedan bestämma när och hur de ska delas ut.

Vi tycker att Kungsbackaborna själva ska bestämma över mer av sina pengar. Mat, bolån, el, barnens aktiviteter eller bilen? Familjen vet bättre än staten var pengarna behövs.

Självklart ska vi ha starka trygghetssystem för den som behöver stöd. Men för den som arbetar ska principen vara enkel: Det ska löna sig att arbeta och du ska få bestämma över mer av dina egna pengar. Det är skillnaden.

Carita Boulwén (SD)

riksdagsledamot och ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

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