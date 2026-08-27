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DEBATT 2026-08-29 KL. 14:30

Debatt: Dags för lika lön för lika arbete

Debatt: Dags för lika lön för lika arbete
Enligt debattören bär kvinnor i välfärden ett stort ansvar men får fortfarande lägre lön än män i likvärdiga yrken. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kvinnor i välfärden bär ett enormt ansvar – men får fortfarande lägre lön än män i likvärdiga yrken. Som sur grädde på moset är Halland den region som har den största löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det beräknas ta mer än 100 år innan ojämlikheterna jämnas ut om vi inte mer aktivt jobbar på problemet.

Den ekonomiska orättvisan medför många risker. Bland annat gör den lägre lönen att kvinnor får det svårare att lämna problematiska relationer då de inte kan klara sig på sin egen lön. Det handlar i runda slängar om skillnader på 100 000 kronor om året.

Därför föreslår vi i Vänsterpartiet Kvinnolönelyftet: 30 miljarder kronor över tio år för att höja lönerna i kvinnodominerade välfärdsyrken.

Tre miljarder kronor avsätts varje år i en särskild pott, utöver det så kallade märket. Den fördelas av arbetsmarknadens parter och riktas till yrken som bedöms släpa efter. Det kan handla om yrken som undersköterskor, barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger och barnmorskor. Löneökningarna ska komma utöver det ordinarie lönepåslaget. Det gäller alla som arbetar i de berörda yrkena, både kvinnor och män.

Vänsterpartiet står på din sida. Vi tänker inte vänta 100 år på rättvisa löner utan göra något åt det.

Agnes Hultén, listetta riksdag, Vänsterpartiet Halland

Lena Ludvigsson, listetta region, Vänsterpartiet Halland

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