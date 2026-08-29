Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-08-31 KL. 06:45
Premium

Stort intresse för 15 nya tomter – en redan bokad

Av Christina Nordwall

Nu är 15 tomter i natursköna Hjälm till salu. Området som ligger nära både sjöar och Kungsbacka stad har väckt nyfikenhet hos både yngre och äldre personer.
– Det finns ett jättebra intresse, säger Jenny Almqvist, ansvarig mäklare hos Erik Olsson Fastighetsförmedling AB, som förmedlar tomterna.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 166:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-08-31 KL. 08:14
Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 07:30
Utbildas i HLR endast var femte år: "På tok för sällan"
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 06:45
Stort intresse för 15 nya tomter – en redan bokad
Premium | NYHETER 2026-08-30 KL. 16:45
Fullt på visningarna av 2000-årigt bostadshus
NYHETER 2026-08-30 KL. 16:25
Bil körde in i räcke
Premium | NYHETER 2026-08-30 KL. 15:45
60-talsvilla med pool och fjordutsikt lockade
Premium | NYHETER 2026-08-30 KL. 10:30
Tre terapeuter startar nytt hälsocenter i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-08-30 KL. 09:00
Butik i konkurs – tredje försöket vid stationen
Premium | NYHETER 2026-08-29 KL. 16:45
Ny laddstation på plats i Onsala
Premium | NYHETER 2026-08-29 KL. 11:00
”Klimatfrågan är som ett grundbrus och därmed viktigast”

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-08-30 KL. 09:00
Butik i konkurs – tredje försöket vid stationen
NYHETER 2026-08-29 KL. 10:59
Brand i elskåp på villa efter blixtnedslag
Premium | NYHETER 2026-08-29 KL. 16:45
Ny laddstation på plats i Onsala
Premium | NYHETER 2026-08-30 KL. 10:30
Tre terapeuter startar nytt hälsocenter i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-30 KL. 16:25
Bil körde in i räcke

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.