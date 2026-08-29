Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund

Av Johanna Simonsson

Det var inte inbrott eller något fel på låset som gjorde att paret stod utelåsta på balkongen. Det var deras hund.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen fick ett ovanligt rop på hjälp från en balkong i centrala Kungsbacka i helgen.

– Det var i samband med ett fordonsstopp som paret fick kontakt med patrullen och berättade då att de blivit utelåsta av sin hund, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Polisen larmade då räddningstjänsten som fick rycka ut och hjälpa paret tillbaka in i lägenheten.