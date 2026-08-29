Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund

Det var inte inbrott eller något fel på låset som gjorde att paret stod utelåsta på balkongen. Det var deras hund.
Polisen fick ett ovanligt rop på hjälp från en balkong i centrala Kungsbacka i helgen.
– Det var i samband med ett fordonsstopp som paret fick kontakt med patrullen och berättade då att de blivit utelåsta av sin hund, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Polisen larmade då räddningstjänsten som fick rycka ut och hjälpa paret tillbaka in i lägenheten.
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