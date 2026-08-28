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DEBATT 2026-08-30 KL. 14:00

Debatt: Synpunkter på bostadsfrågor

Debatt: Synpunkter på bostadsfrågor
”Valfrihet måste gälla alla.” Violet Dunér (V) kräver att Kungsbacka kommun tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen och bygger fler hyresrätter.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Intressant läsning, framför allt Liberalernas svar ur mitt perspektiv. Liberalerna skriver att det inte är upp till politiken att bestämma vilka bostäder som skall byggas utan de som vill bo i Kungsbacka!

Jag rekommenderar Liberalerna att läsa kommunens ansvar för bostadsförsörjning. Det är kommunen genom sin bostadsförsörjningsplan som skall planera och främja bostadsbyggande. Bostadsförsörjningsplan skall upprättas under varje mandatperiod och är politikens ansvar.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. (Regeringsformen 1 kap. 2 § 2 st.)

Tyngdpunkten ligger på att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. Kommunen behöver bostäder för att lösa särskilda bostadsbehov.

Liberalerna skriver vidare att det behövs fler bostäder i alla storlekar och ägandeformer.

Liberalerna nämner ingenting om hyresrätter, att kunna välja hyresrätt är också en valfrihet?

Rätten att välja bostadsform vill Liberalerna förvägra invånare som inte vill äga eller har ekonomiska möjligheter att äga sin bostad. Detta innebär kort att för att bo i Kungsbacka måste du ha ett kapital för att kunna köpa din bostad.

Många är vi som önskar en hyresrätt att starta i och att avluta i. Eller som alternativ under livets olika föränderliga skeenden. Hur möjliggör Liberalerna detta med sin bostadspolitik?

Valfrihet kring val av bostad eller möjlighet till bostad gäller inte med Liberalernas bostadspolitik.

Violet Dunér (V)

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