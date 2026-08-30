Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka

Av Anton Bergenkull Lorentzson
När Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland står klar så kommer trafiken att öka även i Sverige. E6:an är redan hårt belastad och kommer belastas ännu hårdare. Därför vill Socialdemokraterna driva frågan om att bygga ut E6.
– Vi kan inte ha en motorväg där det är kö varje morgon och varje kväll, säger Per Svensson, toppnamn för S i region Halland.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
Ingen bindningstid.
För dig som inte vill bläddra i papperstidning
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: