Debatt: LSS är en rättighet

Tommy Rydfeldt (L), ordförande Individ & Familjeomsorg, signerar dagens debatt. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

FUB Kungsbacka tar i en insändare upp många viktiga frågor kring LSS. Reformen infördes av en liberal socialminister och ligger Liberalerna varmt om hjärtat.

S-MP-regeringen började attacken mot LSS i regleringsbrevet till Försäkringskassan 2015.

Man skrev att ”rätt” person skulle få rätt ersättning, vilket i praktiken ledde till en hårdare granskning av ansökningar och att personer med behov blev av med stödet.

När jag och övriga i Nämnden för Individ & Familjeomsorg (IF) tillträdde 2023-01-01 fanns kommunala riktlinjer för beslut.

Vi konstaterade snabbt att behovet av hemmasnickrade regler inte fanns och kunde dessutom vara rättsosäkra, så de avskaffades. IF ska följa lag och praxis. Vilket idag innebär att mindre än 1 procent av besluten ändras av förvaltningsdomstol.

Till de punkter man tar upp:

• Att behov och inte ekonomi ska styra är givet, och så sker i Kungsbacka. Vi ser ökat behov hos personer inom LSS och får i budget 2027 ökat anslag för att möta detta.

• Liberalerna vill att funktionsrättskonventionen blir svensk lag.

• Vi vill också förstatliga assistansen för likvärdiga bedömningar.

• Med SD har Liberalerna kommit överens om att driva att assistansersättningen ska få en engångsuppräkning på 7 procent för att sedan indexregleras.

Glöm inte att LSS är en rättighet – inte en förmån.

Tommy Rydfeldt (L),

ordförande Individ & Familjeomsorg

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