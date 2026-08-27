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DEBATT 2026-08-29 KL. 15:00

Debatt: Barn ska inte ärva ett skuldberg

Debatt: Barn ska inte ärva ett skuldberg
Enligt debattörerna ska barn få ärva en trygg kommun med en stark ekonomi – inte ett skuldberg. Foto: Pixabay

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Politik är ofta en motsägelsefull verksamhet. Det som betyder mest syns sällan, och det som låter mest är sällan det som skapar långsiktigt värde. Därför krävs det att demokratins företrädare agerar med en ideologisk kompass som håller kursen stadigt och inte bara till nästa val. I slutändan handlar politik om att ta ansvar för det som består och att bygga något som håller även när valrörelsen är över.

För två år sedan betalade Kungsbacka av sina sista kommunala skulder. Det gav oss möjligheter att lägga mer av våra skattemedel på sådant som spelar roll. Ett konkret exempel är projektet 'Trygg uppväxt', där vi de senaste åren genomfört flera insatser för att stärka unga och föräldrar i vår kommun. Det innefattar till exempel mer öppen förskola, suicidprevention, trygghetsbelysning och insatser för unga som far illa.

Motsatta exempel finns. En kommun drygt sju mil söderut har snart hundra miljoner kronor i årliga räntekostnader, trots färre invånare än Kungsbacka. Det är pengar som kunde ha gått till skola och omsorg men som nu går till storbankerna. Utöver att vara fel här och nu tjänar det som en fingervisning om hur snabbt ett ansvarslöst ledarskap kan sätta djupa spår. När man väl har börjat belasta ekonomin med räntor blir det dessutom svårt att vända.

Lärdomen är tydlig: det är mycket klokare att bygga och vidhålla en stark ekonomi än att tvingas laga en misskött sådan.

Det är dessutom fel att låna pengar till kortsiktiga vallöften, oavsett vilket parti som gör det eller var det sker. Detta är lika mycket ett moraliskt som ett ekonomiskt ställningstagande. När man börjar låna för att täcka löpande utgifter har man redan börjat ta av nästa generation.

Frågan vi måste ställa oss är rättfram: löser vi våra egna problem med våra egna resurser, eller skickar vi notan vidare till våra barn? Det största problemet med att lova utan att finansiera är ju att man, som bekant, snart får slut på andra människors pengar.

Vi menar att en välskött ekonomi alltså inte är ett hinder för utveckling – tvärtom är det förutsättningen för att kunna skapa trygghet, frihet och välfärd som håller över tid. Att hålla ordning på ekonomin är varken tråkigt eller fyrkantigt, det är omtanke. Det är att se till att våra barn får växa upp i en kommun som står stadigt, där trygghet inte bara handlar om nuet utan också om framtiden.

Barn ska ärva en trygg kommun, inte ett skuldberg.

Emanuel Forsell (M),

kommunfullmäktigekandidat och småbarnsförälder

Maria Gathendahl (M),

kommunfullmäktigekandidat och småbarnsförälder

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