Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm

Fyra Lex Sarah-anmälningar från två separata enheter i augusti gäller personal inom Vård- och omsorg som blivit placerade på en avdelning där de tidigare aldrig varit. Då de inte haft tillgång till system har de bland annat inte kunnat se larm från de boende.
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